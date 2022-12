Castors Braine stoot door naar 1/16e finales EuroCup basketbal

De top 2 van elke groep stoot door én de 4 beste derdes uit elk van de 2 conferences. Om de Spaanse club van de tweede plaats te houden in groep I had Braine met 9 punten verschil moeten winnen, maar de nipte zege volstond dus alsnog. Reka Lelik (17 ptn), Oumoul Khairy Sarr Coulibaly (11 ptn, 13 rbds) en Jessica Lindström (9 ptn, 13 rbds) hadden het grootste aandeel in de zege. Voor La Seu kwam Elise Ramette in 24 minuten aan 7 punten, 2 rebounds en 2 assists. De scores van de quarters en de verlenging: 11-11, 19-15, 13-20, 16-13, 4-7. Zaragoza won de groep met 12 op 12, Cadi La Seu haalde 9 punten, net als Braine.

Ook Belgen in andere groepen door naar volgende ronde

In groep K plaatsten het Montpellier van Kyara Linskens en Julie Vanloo en het ASVEL Villeurbanne van Julie Allemand zich als eerste en tweede. Linskens (11 ptn, 9 rbs, 4 ass) en Vanloo (2 ptn, 6 ass) hielpen hun club in de laatste groepswedstrijd aan een 67-73-zege bij de Spaanse club Euskroten.



Allemand scoorde 12 punten, plukte 6 rebounds en gaf 5 assist in een 77-83-overwinning bij het Tsjechische team Zaniny Brno.



Becky Massey (15 ptn, 5 rbs, 4 ass) en Billie Massey (2 ptn, 4 rbs) leidden Estudiantes Madrid naar 63-51-winst tegen Guernica Bizkaia in een Spaans duel. Het leverde hun club de derde plaats in groep H en kwalificatie voor de zestiende finales op.



De volgende ronde is op 5 en 12 januari met heen- en terugmatchen. Het speelschema is nog niet bekend, dat gebeurt als vanavond alle groepsmatchen afgewerkt zijn.



De 32 ploegen worden dan gerangschikt volgens de officiële regels en de 1e zal tegen de 32e spelen, de 2e tegen de 31e, enz.