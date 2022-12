LA Clippers kloppen NBA-leider Boston, Durant en Irving stuwen Brooklyn naar 4 op een rij

Bij de Clippers speelde Kawhi Leonard (25 ptn, 9 rbs en 6 ass) zijn beste match van het seizoen, bijgestaan door Paul George (26 ptn). Bij Boston waren Jaylen Brown en Jayson Tatum het best bij schot met respectievelijk 21 en 20 punten.



Boston blijft op kop in het Oosten (en in de NBA tout court) met 21 zeges en 7 nederlagen, voor Milwaukee (19-7) en Cleveland (17-11), dat met 112-111 het slachtoffer werd van het oplevende San Antonio. Na 11 verliezen op een rij waren de Spurs goed voor 3 zeges. Ze blijven voorlaatste in het Westen met 9-18.



De Brooklyn Nets hebben hun topvorm bevestigd met 100-112 bij Washington. Sterkhouders Kevin Durant en Kyrie Irving waren op de afspraak. Durant kroonde zich met 30 punten tot topschutter en voegde er ook 9 rebounds en 6 assists aan toe. Irving deed nauwelijks onder met 24 punten, 6 rebounds en 5 assists.



Bij de Wizards konden Will Barton (22 ptn), Kyle Kuzma (20 ptn) en Kristaps Porzingis (20 ptn) geen 7e opeenvolgende nederlaag tegenhouden.



Voor de Nets was het de 8e zege in 9 wedstrijden. Het team uit New York kende een moeilijk seizoensbegin met onder meer het vertrek van coach Steve Nash en de schorsing van Irving na zijn veelbesproken tweet met een link naar een antisemitische docu, waarvoor hij zich uiteindelijk verontschuldigde.



Nu is Brooklyn met de nieuwe coach Jacque Vaughn aan een opmars bezig. De Nets staan voorlopig 4e in de Eastern Conference met een 17-12-rapport.



In het Westen leidt New Orleans met 18-8, Memphis (18-9) nadert met een 6e zege op een rij, gisteren ging Atlanta voor de bijl: 128-103. Dillon Brooks was topschutter met 35 punten.