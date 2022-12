De Rode Duivels liggen uit het WK in Qatar. Maar niet getreurd: de toekomst is verzekerd en ligt volledig in de handen van bondscoach ad interim Thomas Huyghe. In de docureeks Mini Duivels probeert hij de volgende generatie internationals te kneden. Huyghe krijgt daarvoor alvast de hulp van Gert Verheyen. Al trekt die de methodes van zijn collega vooral sterk in twijfel. "Dat is passé, man", klinkt het in de eerste twee afleveringen. Bekijk het hier.