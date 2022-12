Wie moet aan de aftrap staan bij de Duivels? De keuzes van Ruben en Eddy: "Trossard moét erin"

Verdediging: 4 man achteraan voor Van Gucht

Maar Van Gucht zet door: "Een 4-3-3 is een systeem dat echt niet zoveel tactische bijscholing vraagt van topspelers. Bovendien zijn de wingbacks niet in vorm en zijn ook geen wereldklassespelers. Daarom zou ik Castagne, Alderweireld, Vertonghen en Theate met z'n vieren in de verdediging zetten."

Middenveld: Kroatisch middenveld evenaren is de boodschap

"Daarom ga ik ten eerste voor Tielemans met zijn scorend vermogen. De Bruyne moet daarvoor de motor van de ploeg zijn en meer aan de bal komen door iets lager te spelen. Hazard zet ik daarvoor, op de 10. Hij kan via 1-op-1-acties voor gevaar zorgen of eventueel ook fouten uitlokken."

Van Gucht trapt af: "Ik ga voor een aanvallende driehoek. Het is risicovol, maar je moet winnen en je moet meer creëren dan de vorige wedstrijden. Op een of andere manier moet ons middenveld dat van Kroatië overtreffen."

Aanval: Trossard moet erin

Beide heren zijn het eens dat Trossard en Lukaku moeten starten: "Lopende mensen zijn nodig om de kracht van De Bruyne uit te spelen", verantwoordt Van Gucht die keuze.

Daarom zet hij ook Doku mee in de aanval. "Doku en Trossard kunnen die beweging vooraan brengen. Bovendien is Doku heel snel en is Trossard in blakende vorm."

Van Gucht had Hazard al op zijn middenveld staan, maar Snelders nog niet: "Ik zet Hazard nog mee in de pocket achter Lukaku, samen met Trossard."

Ze beseffen dat dit vrij aanvallende opstellingen zijn, maar daarop antwoorden ze in koor: "We moeten winnen, Martinez heeft niets meer te verliezen."