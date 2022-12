Had Engeland Mbappé "té goed" onder controle? "Giroud profiteerde van die ruimte"

Dat de uitschakeling van Engeland opnieuw een penaltytrauma met zich meegebracht heeft, stond haast in de sterren geschreven.

Al vier keer - in 1990, 1998, 2006 en 2020 - werden The Three Lions naar de WK-achterdeur verwezen na strafschoppen. Ook de drie gemiste elfmeters in de laatste EK-finale tegen Italië lagen nog vers in het geheugen wanneer Harry Kane gisteren naar de penaltystip stapte.

De flashbacks fonkelden in zijn ogen, maar met een loeiharde trap in de rechterhoek leek hij de Engelse strafschoppenvloek eindelijk definitief te Brexitten. Oef.

Voor even dan toch. Vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd, ging de bal weer op de stip. Opnieuw nam kapitein Kane zijn verantwoordelijkheid. Een keuze die na affluiten stevig in vraag gesteld werd.