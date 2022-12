WK-podcast: Griezmann de totaalvoetballer, Theo de gek en Mbappé die niet hoeft te verdedigen

Frankrijk mag het zondag in de finale van het WK opnemen tegen Argentinië. Voetbalcommentator Filip Joos en analist Wim De Coninck praten in onze WK-podcast na over de prestatie van de Fransen tegen Marokko. "Om niet te moeten meeverdedigen bij Deschamps, daar moet je een hele straffe voor zijn."

Respect van en voor Deschamps

"Deschamps had heel erg veel respect voor Marokko", gaat De Coninck van start. "Het was niet toevallig dat Olivier Giroud tegen Amrabat moest voetballen, dat was zelfs een soort mandekking op een bepaalde manier."

"Er was een fase waarbij dat echt grappig was. Giroud bleef Amrabat maar volgen over het veld", vult Joos aan. "Benzema zou dat niet gedaan hebben hoor."

"Heb je trouwens gezien wat Deschamps antwoordde op de vraag of Benzema voor de finale nog kon terugkeren? Die zuchtte eens diep en ging gewoon naar de volgende vraag. Die komt niet meer terug dus."

Wat Deschamps doet, is echt straf. Van Kanté en Pogba is zelfs geen sprake meer. Wim De Coninck

Onze gasten zijn wel onder de indruk van Deschamps. Hij staat nu al voor de tweede keer op een rij in de finale van een WK, iets wat nog maar weinigen hem hebben voorgedaan. En dan heeft hij nog eens een ware blessuregolf moeten trotseren ook.

"Wat Deschamps doet, is echt straf. Van Kanté en Pogba is zelfs geen sprake meer als je Tchouaméni en Rabiot bezig ziet", zegt De Coninck.

Maar ook zijn wissels zijn goed volgens de analist: "Het was echt een goed idee om Thuram te brengen voor Giroud, anders gaan ze eraan. Geweldig ook dat Kolo Muani meteen die goal maakt. Ik heb hem zien groeien bij Frankfurt en hij heeft echt een geweldige progressie gemaakt. De rest van de ploeg was duidelijk heel blij voor hem dat hij scoorde."

Griezmann de totaalvoetballer en Theo de gek

Griezmann was opnieuw een van de uitblinkers bij Frankrijk. Ook zijn verdedigend werk ging niet onopgemerkt voorbij. Hij won maar liefst 6 duels, deed 2 tackles, 2 onderscheppingen en gaf 4 sleutelpasses. "Griezmann was niet normaal", vertelt De Coninck. "En hij doet ook nog eens veel vuile meters. Dat is eigenlijk een aanvallend ingestelde speler die in de eigen baklijn ballen komt recuperen."

Joos vond de prestatie van Griezmann tegen Marokko die van een totaalvoetballer: "Hij speelde gisteren op de 10, maar hij is overal. Hij is soms 6, soms 8, soms 10. Hij is dé totaalvoetballer en ik vind dat mooi om te zien omdat hij op elke positie zijn kwaliteiten behoudt." "Hij wordt geen 6 die alle ballen wegkijlt, of een 8 die alleen maar zonder bal loopt en infiltreert, of een 10 die alleen maar fijne passes geeft. Hij is de man van de goeie pass als 6, als 8 én als 10. Dat is goud waard, zeker voor een team dat hem superhard nodig heeft. Het is dan ook geen toeval dat Deschamps als eerste Griezmann in de armen vloog."

Theo is niet 'un brin de folie', maar 'la folie'. Die gast is gewoon gek. Filip Joos

"Theo is niet 'un brin de folie', maar 'la folie'. Die gast is gewoon gek . San Siro, het stadion in Milaan, wordt jammer genoeg afgebroken. Dat kunnen ze net zo goed door een rush van Theo laten gebeuren", grapt Joos.

"Daarom hebben ze hem zo graag in Milan natuurlijk", lacht De Coninck mee. "Maar ik vind wel dat de blessure van Lucas Hernandez de Fransen wat geholpen heeft. Theo Hernandez is tactisch misschien niet de beste, maar hij is bij die eerste goal er wel bij. Lucas zou daar nooit zijn."

Gemengde gevoelens over Mbappé

Onze gasten doen ook hun zegje over Mbappé. "Hij heeft mij een beetje ontgoocheld gisteren. Ik had het gevoel dat hij niet echt 'happy' was. Hij zat er natuurlijk wel weer voor iets tussen bij die twee goals, maar voor de rest had ik er mijn twijfels bij", oppert De Coninck. "Dat gevoel had je tegen Engeland al. Maar het is moeilijk natuurlijk", dient Joos hem van repliek. "Eerst tegen Walker spelen, waarvan heel de wereld zegt dat hij even snel is. Nu speel je tegen Hakimi, waarvan heel de wereld opnieuw zegt dat hij even snel is." "En die kust je dan nog eens bijna op de mond. Prachtig om te zien, die vriendschap tussen die twee gasten. Maar daar is de verdediger echt in het voordeel als je elkaar goed kent."

Mbappé liet alles maar lopen, een beetje zoals Messi bij Argentinië. Wim De Coninck

"Deschamps heeft moeten ingrijpen. Mbappé werd tegen zijn zin diep in de spits gezet en er werden nog twee spitsen extra ingebracht die wél terugliepen. Puur omdat Mbappé alles liet lopen, een beetje zoals Messi bij Argentinië. Alles in functie van Mbappé", zegt De Coninck. "Maar misschien moeten ze eens vragen aan Mbappé om toch 5 meter terug te lopen. Deschamps heeft ingegrepen met die wissels net om die reden", vult hij aan.



"Zonder Rabiot is dat moeilijker om op te vangen", zegt Joos daarop. "Sterrenstof op zo'n WK, Messi en Mbappé hebben dat van hun beide coaches verkregen. Bij Messi is dat logisch, maar om dat van Deschamps te krijgen, dan moet je wel een hele straffe zijn."