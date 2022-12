Kolo Muani scoort na 45 seconden op het veld: "Blij dat ik Mbappé gevolgd ben"

Kolo Muani speelde op dit WK al wel eerder mee in de laatste groepsmatch tegen Tunesië. Toen de Fransen met een "B-ploeg" verloren met 0-1. Voor de rest zat hij telkens op de bank.

Maar daar kwam hij gisteren dus af in minuut 79. In diezelfde minuut nog maakte hij al de 2-0 en trok hij zo de Franse zege definitief over de streep.

"Dit is geen toeval", zei bondscoach Didier Deschamps achteraf. "Men verwacht altijd dezelfde invallers, maar Kingsley Coman voelde zich niet helemaal lekker bijvoorbeeld en dus bracht ik Kolo Muani. Hij heeft ook meer loopvermogen."

"Kolo Muani is een voorbeeld voor de spelers die misschien nog niet of weinig gespeeld hebben. Hij valt in en is meteen beslissend."

Zelf was Kolo Muani na de match nog helemaal in de wolken. "Ongelooflijk, ik ben sprakeloos", zei de spits. Ik beleef een droom, ik heb mijn eerste goal voor Frankrijk gemaakt. Hopelijk is het niet mijn laatste."

"Ik ben blij dat ik Kylian Mbappé gevolgd heb want eigenlijk zet hij die hele aanval op. Ik besef het nog niet. Hopelijk gaan we nu door en winnen we de titel."