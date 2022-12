Voetbal is vriendschap: Mbappé troost maatje Hakimi en draagt trots zijn shirt

Voetbal is vaak oorlog, maar de sport kan ook heel mooi zijn. Dat bleek nog maar eens na de halve finale tussen Frankrijk en Marokko. In de match streden Achraf Hakimi en Kylian Mbappé tegen elkaar op het scherp van de snee, maar na de partij was Mbappé er als de kippen bij om zijn PSG-ploegmaat te gaan troosten. De twee zijn naast het veld boezemvrienden.