Vijanden voor een dag: boezemvrienden Mbappé en Hakimi strijden vanavond om finaleplaats

Mei 2022. 6 maanden voor het WK op gang wordt getrapt.

Paris Saint Germain is net Frans landskampioen geworden en is in Qatar, waar het zijn fans bezoekt en al een kijkje neemt in de WK-stadions.

Boezemvrienden Kylian Mbappé en Achraf Hakimi staan op de grasmat van het Education City Stadium, waar de Fransen het enkele maanden later zullen opnemen tegen Tunesië.

"Ik hoop dat we winnen", zegt Mbappé in een filmpje dat nu weer circuleert op sociale media. "Nadien spelen we misschien tegen Marokko en zal ik mijn vriend hier moeten vernietigen. Het zal mijn hart breken, maar dat is voetbal."

Hakimi geeft zich niet zomaar gewonnen en grijnst: "Ik ga hem verslaan."

Wie had durven te dromen dat de twee kompanen het een half jaar later effectief zouden mogen bewijzen in een halve finale op het WK?

