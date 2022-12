Opvallend beeld nog voor de aftrap van Frankrijk-Marokko. Tijdens de opwarming komt een schot van Kylian Mbappé in de tribune terecht. Daar komt de bal staalhard terecht tegen een Franse fan achter het doel. Die moet daar duidelijk nog even van bekomen wanneer Mbappé snel over de reclameborden springt om zich te gaan excuseren.