Marokkaanse spelers bedanken fans, Amrabat aangedaan: "Dit is heel erg zuur"

Tussen al die reacties van trots en dankbaarheid viel vooral de emotionele Sofyan Amrabat op.

"Dit is gewoon heel erg zuur. Ze lieten vanaf het begin de bal aan ons, dat is een compliment."

De centrale verdedigers van Marokko kregen de bal, de vrijheid van Amrabat daarentegen was erg beperkt.

"Giroud heeft me overal op het middenveld gevolgd. Ik zei nog tegen hem dat hij daarmee moest ophouden.

"Maar hij antwoordde dat hij de opdracht had om dat heel de wedstrijd te blijven doen."

Trots is er dus voorlopig nog niet bij Amrabat. "Het is toch vooral heel pijnlijk als je zo dichtbij bent."

"Als we later terugkijken, beseffen we het vast. Nu is het vooral zuur."