Niels Destadsbader voert het BV-klassement aan: "Ik heb geprobeerd om op de verrassing te spelen"

Niels Destadsbader kan met 303 punten een mooie score voorleggen aan zijn vrienden en collega's. Dat is net iets meer dan Maarten Vamgramberen (301) op nummer 2, maar een ruime voorsprong op nummer 3 Alexandre Mestag (284).

"Ik vind meespelen met de WK-pronostiek wel grappig, want ik kijk veel matchen van het WK op een andere manier nu. Je wordt als het ware supporter van je eigen pronostiek", zegt Destadsbader. Iets waar veel medespelers zich waarschijnlijk in kunnen vinden.



Hij stond er evenwel niet alleen voor: "Ik heb de pronostiek samen met mijn goede vriend Miguel Wiels ingevuld. Mijn tactiek was simpel: hem niet volgen. Dat is zeker een deel van het succes", lacht hij. "Maar natuurlijk is er ook een factor geluk."

Wachten tot de laatste minuut? Daar doet Destadsbader niet aan mee: "Ik heb alle pronostieken op voorhand ingevuld. In de groepsfase hield ik nog rekening met wie er wel en niet geselecteerd zou worden, maar nu weet je hoe de teams er ongeveer zullen uitzien."