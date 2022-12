Weer geruchten over terugkeer Benzema op WK, Deschamps zucht: "Volgende vraag"

Benzema moest een streep door zijn WK-droom trekken door een bilblessure. Hij zou minstens drie weken out zijn, maar de blessure bleek al bij al mee te vallen. Intussen traint hij al opnieuw een tijdje mee bij Real Madrid.

"Ik moet aan de ploeg denken", zei Benzema bij zijn vertrek uit Qatar. Bondscoach Didier Deschamps zou zo een nieuwe spits kunnen oproepen, maar dat deed hij niet. Het plaatsje van Benzema bleef vacant.

Daardoor werd de geruchtenmolen meermaals op gang gedraaid. De eerste keer dat er gespeculeerd werd over een comeback van Benzema werd dat gerucht snel naar de prullenmand verwezen. De spits was op vakantie.

Nu zijn er weer geruchten. Benzema zou graag naar Qatar afreizen voor de finale. Van Real Madrid zou hij daar ook toestemming voor gekregen hebben.

Maar is dat dan als toeschouwer of echt nog als speler? Kan hij een paar minuten invallen om de match bijvoorbeeld open te breken? In theorie wel, maar in de praktijk lijkt het weinig waarschijnlijk.

Na de halve finale stelde een journalist de vraag aan Deschamps. Die rolde met zijn ogen en slaakte een diepe zucht. "Daar wil ik zelfs niet op antwoorden. Volgende vraag? Sorry", klonk het.

Of hij nu speelt of niet, Benzema maakt wel kans op een medaille. Hij staat officieel nog op de spelerslijst en dus heeft hij recht op een prijs.