Ronaldo tipt op Frankrijk als WK-winnaar: "Argentinië? Ik zal niet hypocriet zijn..."

Het Braziliaanse hart van Ronaldo bloedt al enkele dagen. "Ik had vooraf getipt op een finale tussen Brazilië en Frankrijk", vertelde de Gouden Bal van 1997 en 2002 vanmiddag in Qatar.

"Brazilië is uitgeschakeld, maar Frankrijk bevestigt match na match zijn status als favoriet. Dat blijven ze dus ook voor mij."

Volgens Ronaldo bezwijkt Frankrijk niet onder de druk als titelverdediger, maar Marokko is natuurlijk een taaie klant in de halve finales.

"Ik zou het knap vinden als Marokko wint, maar ik denk dat ze daar niet in zullen slagen. Frankrijk is solide in elke linie."

Kylian Mbappé is voor de voormalige topspits de uitblinker. "Hij weet hoe hij zijn kwaliteiten moet uitspelen. Hij is nog maar 23 jaar, maar hij is zo hongerig en heeft nog zoveel tijd om alle records te breken."

Frankrijk in de finale, met andere woorden. Maar wordt Argentinië of Kroatië dan de tegenstander?

Ronaldo moest toch even diplomatisch slikken. "Ik ben een romanticus en zal elke winnaar waarderen", zei hij, "maar ik zal niet hypocriet zijn en zeggen dat ik tevreden zou zijn voor Argentinië mochten zij winnen."