WK-finale wordt clash tussen Frankrijk en Argentinië, moedig Marokko ziet droom uiteenspatten

Didier Deschamps was zichtbaar aangedaan in het interview na de wedstrijd. "Natuurlijk zijn er de emoties omdat we de finale halen. En de trots. Het was vandaag al een belangrijke match en nu is er nog die laatste wedstrijd."

"De spelers zijn nu al een maand samen en dat is nooit simpel. Zondag gaan we op zoek naar die wereldtitel."

In het verliezende kamp was coach Walid Regragui achteraf ook trots. "We hebben het maximum gegeven, hoewel we met al die geblesseerden zaten. Dat was wat te veel voor ons, maar hun vervangers hebben alles gegeven."

"Mentaal moeten we ons nu weer opladen voor de wedstrijd om de derde plek, maar dat is moeilijk."