Messi heeft afspraak met geschiedenis: Argentinië walst over Kroatië naar finale

Zlatko Dalic, de bondscoach van Kroatië, besefte dat er vanavond niet veel te doen was aan Argentinië. "Ik moet de tegenstander feliciteren, ik kan mijn spelers niet verwijten", zei hij kort na de wedstrijd.

"We hebben vandaag wel een paar mogelijkheden gecreëerd, maar echte kansen waren het niet. Het ontbrak ons een beetje aan een echte spits tegen dit Argentinië."

Een nieuwe WK-finale zat er nooit in voor de Kroaten. "Nogmaals: ik kan mijn spelers niets verwijten, ze hebben alles gegeven tijdens dit WK. Maar vanavond hebben we verdiend verloren. Nu moeten we ons opmaken voor de wedstrijd voor het brons, ons toernooi is nog niet gedaan."

Voor de jonge aanvaller Julian Alvarez werd het met twee goals een halve finale om nooit meer te vergeten. Toch zat hij na de match al met zijn hoofd bij de finale van komende zondag. "Er wacht ons een grote wedstrijd, ik denk dat iedereen gek aan het worden is in Argentinië."

"Uiteraard ben ik heel tevreden met mijn wedstrijd van vanavond. Deze finaleplaats is heel verdiend. Dit is wat we vooraf wilden en de manier waarop is ook hoe we het voor ogen hadden."