Was het een strafschop voor Argentinië? "Neen, dit was te goedkoop"

Commentator Peter Vandenbempt oordeelde dat de bal terecht op de stip werd gelegd, tot de herhalingen werden gedeeld.

"Het is een te strenge sanctie. Doelman Livakovic kan moeilijk uit de weg springen. Dit is geen penalty", interpreteerde hij de botsing tussen aanvaller Julian Alvarez en de Kroatische doelman.

Hoe keken de analisten bij Karl Vannieuwkerke naar de aanvaring in het strafschopgebied?

"Neen, het is geen penalty", antwoordde Wesley Sonck stellig. "Alvarez wil afwerken, maar mist zijn poging. Hij wil hem naast de doelman leggen en botst op Livakovic."

"De keeper doet niets speciaals en met Dejan Lovren was er ook nog een verdediger. Livakovic maakt zich gewoon breed. Het is te goedkoop gegeven. Het was geen fout."

"Het is sneu", vulde Gert Verheyen aan. "Livakovic staat er gewoon. Hij heeft niet de bedoeling om een overtreding te maken."

"Het is voor mij wél een strafschop als de keeper wild uitkomt en alles meepakt nadat de bal gespeeld is. Hier kun je eindeloos over discussiëren, maar hij wil geen fout maken."