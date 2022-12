De tandem Lionel Messi-Julian Alvarez heeft Kroatië vanavond op de pijnbank gelegd. In hun Argentijnse tango was de 3-0 subliem. Josko Gvardiol, misschien wel de beste verdediger op dit WK, werd in zijn hemd gezet door een weergaloze Messi, die Alvarez zijn tweede van de avond voorschotelde.