Lionel Messi evenaart record van Lothar Matthäus met 25 WK-matchen

Lothar Matthäus verzamelde 25 optredens tijdens 5 WK's tussen 1982 en 1998.

Lionel Messi beent hem nu bij. De Argentijnse aanvoerder speelt in Qatar ook al zijn 5e WK.

In 2006 speelde hij 3 keer, in 2010 5 keer, 7 matchen volgden in 2014, 4 in 2018 en nu dus al 6 in 2022.

Zaterdag of zondag, tijdens de (kleine) finale, kan Messi voor zijn 26e WK-match gaan en alleen recordhouder worden.