Messi staat voor 1000e wedstrijd: Een ongeziene recordjacht in cijfers gevat

778 wedstrijden voor FC Barcelona + 53 voor PSG + (straks) 169 voor Argentinië = 1000.

Een eenvoudige rekensom voor een indrukwekkende mijlpaal. 18 jaar geleden, op 16 oktober 2004, liet Frank Rijkaard de 16-jarige Messi debuteren bij de grote jongens van FC Barcelona. Deco eraf, Messi erin. Een nog niet veelzeggende invalbeurt van 7 minuten tegen Espanyol. Al vielen zijn snelheid en zijn dribbels meteen op.

Volle trofeeënkast, maar één plekje mist

Nu zijn we 999 wedstrijden oftewel 7 Gouden Ballen, 4 Champions League-trofeeën, 11 landstitels, 7 Copas Del Rey, een olympische gouden medaille (2008) en 1 Copa America verder. Er ontbreekt nog één beker, de wereldbeker.

Het is nog maar een kleine greep van zijn volledige palmares. Om nog maar te zwijgen over de records die hij blijft opstapelen: van meeste goals voor club en land, meeste doelpunten (91) in 1 jaar (2012), tot topschutter van de 21e eeuw.

Lionel Messi na het behalen van zijn eerste grote prijs met Argentinië, de Copa Americana.

788 goals, 0 in een WK-knock-outfase

Messi stond al 788 keer op het scorebord. Om de vergelijking toch te maken: Cristiano Ronaldo zat na zijn 1000e wedstrijd op 725. In zijn 1000e jubileumwedstrijd, vorig jaar met Juventus tegen SPAL, scoorde Ronaldo. Kan Messi straks zijn voorbeeld volgen?



Het wordt een aartsmoeilijke opdracht. Want Messi heeft op WK's last van een knock-outbeest. Nog nooit maakte het godenkind een doelpunt in de allesbeslissende wedstrijden op een WK. Straf, alle 8 gemaakte doelpunten vielen dus in de groepsfases.

Al zet hij geleidelijk aan ook zijn demonen een hak. De donkere wolken die over de verloren finales met Argentinië hingen, klaarden na het winnen van de Copa América geleidelijk aan op.

Enkel de wolkensluier van de verloren WK-finale van 2014, is nog niet weggetrokken. Kan Messi in zijn last dance zijn muchachos nóg eens met een vurige speech mee op sleeptouw nemen op zoek naar zijn laatste doel?

Grootste dribbelkont op een WK

De dribbelkont zal alleszins zijn landgenoten zo goed mogelijk op weg zetten. In zijn vijf WK's zette hij de meeste dribbels in gang: 118. Opmerkelijk: de volgende in dat lijstje is Eden Hazard met 64 dribbels. Bovendien creëerde Messi de meeste kansen: 58. Al blijft het wachten tot Messi ook op het WK één van zijn uitzonderlijke wedstrijden speelt. Al zit de vorm goed, zo bewees een vriendschappelijke wedstrijd met Argentinië deze zomer tegen Estland, toen hij goed was voor alle 5 doelpunten.

Lionel Messi is per WK-wedstrijd goed voor 5,4 geslaagde dribbels.

Zijn 5 meest invloedrijke wedstrijden

Het komt in zijn lijstje van 5 wedstrijden waarin hij de grootste invloed had. Daarin is ook de 7-1-overwinning tegen Bayer Leverkusen in de achtste finales van de Champions League te vinden. Ook toen, in 2012, joeg hij er 5 voorbij Bernd Leno.

Kan Messi, 10 jaar later en in de achtste finales van het WK, nog eens zoveel invloed hebben op een wedstrijd?