Vive la France! "Giroud is een betere spits voor Frankrijk dan Benzema"

Geen Benzema, geen Pogba, geen Kanté. Dus werd de held in de eerste WK-wedstrijd van de Fransen... Olivier Giroud.



De spits van AC Milan werd tussen de zomer van 2021 en september 2022 meer dan een jaar lang niet geselecteerd voor wedstrijden met inzet (WK-kwalificatiematchen, Nations League) voor Les Bleus. Enkel in twee oefenmatchen kreeg hij nog minuten.



De blessure van Karim Benzema zette de poort open naar heldendom voor Giroud. De eerste beuk tegen die poort gaf hij tegen Australië met twee goals.

"In zekere zin is het uitvallen van Benzema een geluk bij een ongeluk voor Frankrijk", vindt Aster Nzeyimana. "Giroud in zijn huidige vorm is een betere spits voor Frankrijk. Of toch zeker geen slechtere voor het elftal."