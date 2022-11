Is het uitvallen van Benzema een doodvonnis voor de Fransen? "Neen, te veel sterren is ook niet goed"

Allen voor één, niet één voor allen

"Hij is al het volledige seizoen niet helemaal fit. Het was zelfs kantje boordje om dit WK te halen.Een fitte Benzema is zeker een gemis, maar de Fransen hebben nog steeds voldoende aanvallend geweld om het verlies van Benzema op te vangen", kadert het duo in onze dagelijkse WK-podcast.

Op het vorige EK was er mét Benzema dan ook misschien net te veel sterrengehalte aanwezig in de ploeg

"Maar Deschamps kan gerust zijn middenveld omgooien of Kingsley Coman ergens in de aanval neerpoten. Hij heeft opties genoeg."

De vijver van de Fransen is misschien wel de grootste ter wereld, maar een Ballon d'Or-winnaar vervang je niet zomaar. Of toch? "Als je met Ousmane Dembélé en Kylian Mbappé op de zijkant speelt, kun je Griezmann achter hen uitspelen en Olivier Giroud als plaatsvervanger in de spits."

Frankrijk heeft in het verleden alvast bewezen dat het ook zonder absolute topspits wereldkampioen kan worden. "Zowel in 1998 als in 2018 speelden Stéphane Guivarc'h en Olivier Giroud een centrale rol in de triomf, maar het duo zal nooit bij de wereldtop gerekend worden", vertelt Wijnants



"Op het vorige EK was er mét Benzema dan ook misschien net te veel sterrengehalte aanwezig in de ploeg. In dat oogpunt is het ook goed dat Paul Pogba niet aanwezig is in Qatar. Dat is toch niet de meest aangename man in de kleedkamer."



Bij de Fransen zal het collectief nu misschien weer kunnen zegevieren, niet het individu", sluit Snelders af.