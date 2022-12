Real-coach Ancelotti verwelkomt Karim Benzema weer op training

De blessure van Benzema, die al opgenomen was in de WK-selectie, kwam ongelegen voor Frankrijk en de Gouden Bal zelf. De Franse coach Deschamps moest nog heel wat meer blessures verwerken, maar hij doet het samen met zijn spelers dan toch maar niet slecht.



Mbappé & co. wonnen de groep met Tunesië, Australië en Denemarken en zetten in de 1/8e finale Polen opzij. Frankrijk verdedigt zijn titel in Qatar.



Real-coach Ancelotti wil Benzema klaarstomen voor wanneer de Spaanse competitie weer begint: op 30 december tegen Valladolid. "De training bestond uit controle-oefeningen, balbezit en fysiek werk", luidde het statement van de club, die coach en spits op de foto zette.



Ook de Oostenrijker Alaba, de Duitser Kroos en de Spanjaarden Fernandez en Ceballos keerden vandaag terug.



Eden Hazard en Thibaut Courtois worden binnenkort verwacht.