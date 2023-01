Voorstelling van de overige wielerploegen: het mag (bijna) overal een beetje meer zijn

De voorbije dagen hebben we de Belgische ploegen en de belangrijkste WorldTour-teams voorgesteld. Maar het internationale peloton telt uiteraard nog veel meer blokken. Wat mogen we verwachten van Bora-Hansgrohe, EF-EasyPost, Trek-Segafredo en co? Lees het in het laatste deel van deze reeks.

De 18 WorldTour-ploegen

1. AG2R-Citroën

De miljoenen die Citroën sinds 2021 in de ploeg pompt, renderen amper. Welke richting willen de Fransen eigenlijk uit? De Belgische tak met Greg Van Avermaet en Oliver Naesen moest zich vorig jaar al herpakken, maar is daar na een veelbelovende Omloop Het Nieuwsblad helemaal niet in geslaagd. Voor hetzelfde geld had Benoît Cosnefroy de Amstel Gold Race gewonnen, met de GP van Québec volgde toch nog een najaarstoetje. Maar er is veel meer nodig om de light in "Julian Alaphilippe light" te kunnen schrappen. Ben O'Connor, 4e in de Tour van 2021, deemsterde door veel pech na een uitstekende Dauphiné weg en dreigt nu een eendagsvlieg te worden. Het vertrek van Bob Jungels valt te betreuren, net nu hij met zijn ritzege in de Tour eindelijk herboren lijkt. De harde kern - onder meer Van Avermaet, Naesen en Cosnefroy - gaat het laatste contractjaar in. Tijd voor actie om meer te zijn dan een gewone middenmoter.

belangrijkste nieuwkomers : Franck Bonnamour

: Franck Bonnamour belangrijkste vertrekkers: Bob Jungels, Clément Champoussin, Gijs Van Hoecke

2. Alpecin-Deceuninck

3. Arkéa-Samsic

De nieuwkomer in de WorldTour rekende voor zijn promotiestrategie op zeges van Nairo Quintana en een stortvloed aan ereplaatsen. Hoe meer zielen in de top 10, hoe meer vreugd. Zelfs potentiële zeges werden opgeofferd voor grofweg een 3e, 6e en 8e plaats. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen, maar vanaf nu zal er toch meer tactisch vernuft uit de volgwagen moeten doorsijpelen. Nairo Quintana heeft zichzelf buitenspel gezet en is niet vervangen, jongelingen als Matis Louvel (Druivenkoers) en Kévin Vauquelin hebben bewezen dat ze vertrouwen verdienen. Mocht Nacer Bouhanni na zijn loodzware val niet meer de oude worden, dan kan David Dekker zichzelf herlanceren met Amaury Capiot, Hugo Hofstetter en Daniel McLay als wingmen. Dat kransje legt een pijnpunt bloot: veel eenheidsworst, geen echt uithangbord meer.

belangrijkste nieuwkomers : Clément Champoussin, Jenthe Biermans, David Dekker, Luca Mozzato

: Clément Champoussin, Jenthe Biermans, David Dekker, Luca Mozzato belangrijkste vertrekkers: Nairo Quintana, Connor Swift, Christophe Noppe, Benjamin Declercq

4. Astana Qazaqstan

Als 2021 al als pover werd geanalyseerd, wat dan met 2022? Astana was werkelijk nergens. De Spaanse enclave werd afgelost door een Italiaanse vloot, maar Vincenzo Nibali bolde tijdens zijn afscheidstournee verloren. Of zijn we nu te streng na zijn 4e plaats in de Giro? De teruggekeerde Miguel Angel Lopez reed zich vast in een onfris spinnenweb, maar werd in de Vuelta dan weer 4e. Het is uiteindelijk veel te weinig voor een ploeg waar het ook onophoudelijk lijkt te rommelen met financiële perikelen en stinkende potjes. De beloftetitel van de Kazach Jevgeni Fedorov in Wollongong en sprinter Gleb Syritsa kunnen misschien een opstoot veroorzaken, maar Aleksandr Vinokoerov heeft meer nodig om niet opnieuw het kneusje te zijn. Op zijn 39e kun je Luis Leon Sanchez niet als vers bloed beschouwen. Bovendien werd Lopez alsnog op straat gezet voor zijn rol in een dopingaffaire. Volgens het boekje, maar Astana bloedt zo helemaal dood. Lastminutetransfers Mark Cavendish en Cees Bol - weliswaar nog altijd niet officieel - kunnen het rampscenario misschien afwenden.

belangrijkste nieuwkomers : Luis Leon Sanchez, Mark Cavendish (?), Cees Bol (?)

: Luis Leon Sanchez, Mark Cavendish (?), Cees Bol (?) belangrijkste vertrekkers: Vincenzo Nibali, Miguel Angel Lopez

5. Bahrain Victorious

2022 begon uitmuntend met zeges in Milaan-Sanremo (Matej Mohoric) en de Waalse Pijl (Dylan Teuns), maar daarna was het verval vrij spectaculair. Sonny Colbrelli was de grootste pechvogel van het lot, maar ook andere kopmannen als Damiano Caruso, Jack Haig, Gino Mäder en Mikel Landa maakten ruzie met Dame Fortuna. Tel er nog de verdachtmakingen tijdens de Tour en het vroegtijdige vertrek van Teuns bij: het tweede luik van de teamnaam viel in de tweede helft van 2022 dik tegen. In deze vrij oude ploeg moeten vooral revelaties Fred Wright, Jonathan Milan en Santiago Buitrago de vaandeldragers worden. Doorselecteren dringt zich ook hier stilaan op.

belangrijkste nieuwkomers : Andrea Pasqualon, Nikias Arndt

: Andrea Pasqualon, Nikias Arndt belangrijkste vertrekkers: Dylan Teuns, Jan Tratnik, Sonny Colbrelli, Luis Leon Sanchez

6. Bora-Hansgrohe

In het eerste jaar na Peter Sagan wilde Bora-Hansgrohe het rondepodium van UAE, Jumbo-Visma en Ineos Grenadiers bestoken. Daar slaagde het in de Giro dankzij Jai Hindley sneller dan verwacht in. De nieuwe wind was krachtig, maar ging daarna een beetje liggen. Aleksandr Vlasov en Sergio Higuita waren iets te wisselvallig, de verwachtingen werden in de Tour minder ingelost. Sam Bennett kwam pas in de Vuelta eindelijk weer boven water, met dank aan loodskoning Danny van Poppel. Het brede blok telt veel spitsen en moet nog meer renderen, al is de verrassingsfactor weg. Na een rustige mercato werd Wilco Kelderman uitgezwaaid en wil Bob Jungels weer aansluiten bij de top. De Luxemburger ondersteunt Vlasov in de Giro, Hindley gaat voor de Tour. De Belgische bril wacht met veel enthousiasme af of Cian Uijtdebroeks als winnaar van de Ronde van de Toekomst klaar is voor de grote sprong. Ook Jordi Meeus moet nog meer op tafel durven te kloppen.

belangrijkste nieuwkomers : Bob Jungels, Nico Denz

: Bob Jungels, Nico Denz belangrijkste vertrekkers: Wilco Kelderman, Felix Grossschartner

7. Cofidis

De grootste gegadigde voor de titel van "grijze muis"? Cofidis is al jaren een genomineerde en 2022 bracht geen verandering. Guillaume Martin is zowat de enige kopman en weegt gewoon te licht. Wat zullen ze met veel jaloezie gekeken hebben naar het parcours van Christophe Laporte bij Jumbo-Visma. Bryan Coquard begon veelbelovend, maar zakte daarna weg. Enkel Ion Izagirre (Baskenland) en Jesus Herrada (Vuelta) boekten dagzeges in de WorldTour. Niets doet vermoeden dat 2023 veel beterschap zal brengen, al kijken we wel uit naar de curve bij onder meer Axel Zingle en Victor Lafay.

belangrijkste nieuwkomers : Christophe Noppe

: Christophe Noppe belangrijkste vertrekkers: Sander Armée, Kenneth Vanbilsen

8. DSM

Dat DSM niet uit de WorldTour is gezakt, mag als een half mirakel beschouwd worden. Elk najaar vindt er een exodus plaats en de lege plekken worden veelal ingevuld door youngsters, al dan niet eigen kweek. Maar de vruchten blijken nog niet rijp genoeg. Thymen Arensman was een schaars lichtpunt, maar de ritwinnaar in de Vuelta wil volledig ontbolsteren bij Ineos Grenadiers. Romain Bardet, Alberto Dainese en Andreas Leknessund zijn en blijven de kopmannen in het strakke korps, maar het zijn geen veelwinnaars. Afwachten of Harm Vanhoucke met een andere aanpak zijn carrière kan herlanceren. En wie tevens het volgende stormslachtoffer wordt. DSM blijft een risicobelegging, maar dobbert wel in de veilige WorldTour-haven. Al is het voorlopig maar voor 1 jaar door vragen bij de bankgaranties. De ploeg maakt zich evenwel geen zorgen.

belangrijkste nieuwkomers : Harm Vanhoucke, Patrick Bevin

: Harm Vanhoucke, Patrick Bevin belangrijkste vertrekkers: Søren Kragh Andersen, Nikias Arndt, Cees Bol, Thymen Arensman, Nico Denz, Casper Pedersen

9. EF-EasyPost

Het eigenzinnige EF heeft op papier een selectie waar veel ploegen jaloers op zouden zijn, maar de gerechten worden vaak teruggestuurd naar de keuken. Te flets. Het bonte internationale gezelschap won amper 9 keer en alleen de ritzeges van Magnus Cort en Rigoberto Uran in de Tour en de Vuelta zijn vermeldenswaardig. De heropleving moet gestimuleerd worden door Richard Carapaz, die in een roze shirt resoluut op geel mikt. Alberto Bettiol, Stefan Bissegger, Hugh Carthy, Esteban Chaves, Odd Christian Eiking, Mark Padoen en Neilson Powless: in 2023 mag (lees: moet) hun rapport wat rooskleuriger zijn. Volg komend seizoen zeker het carrièrepad van najaarsontdekking Andrea Piccolo en de vrijgevochten Mikkel Honoré. Met Jonathan Vaughters als kok zal EF sowieso weer tegen de stroom in zwemmen.

belangrijkste nieuwkomers : Richard Carapaz, Andrey Amador, Mikkel Honoré

: Richard Carapaz, Andrey Amador, Mikkel Honoré belangrijkste vertrekkers: Ruben Guerreiro, Michael Valgren (stap terug naar development team door blessureleed)

10. Groupama-FDJ

De Fransen kunnen terugblikken op een bevredigend 2022, al werd niet altijd het winnende lot getrokken. Stefan Küng was er altijd bij in het Vlaamse voorjaar, maar de kers op de taart ontbrak. Arnaud Démare was de sprintkoning van de Giro.

Met ook nog David Gaudu en Valentin Madouas verandert het trosje azen niet, maar met hun jeugdwerking hebben ze wel de lotto gewonnen. De 7 aanwinsten komen uit het eigen shoppingcentrum en wees niet verbaasd als u de komende jaren Lenny Martinez, Romain Grégoire of Reuben Thompson ziet glimlachen met een bloemenkrans. 2023 wordt ook het afscheidsjaar van ploegicoon Thibaut Pinot. De 32-jarige Fransman zet na de Ronde van Lombardije een punt achter zijn carrière.

belangrijkste nieuwkomers: Laurence Pithie, Reuben Thompson, Samuel Watson, Lenny Martinez, Romain Grégoire, Enzo Paleni

Laurence Pithie, Reuben Thompson, Samuel Watson, Lenny Martinez, Romain Grégoire, Enzo Paleni belangrijkste vertrekkers: Ramon Sinkeldam, Jacopo Guarnieri, Attila Valter

11. Ineos Grenadiers

12. Intermarché-Circus-Wanty

13. Jayco-AlUla

BikeExchange - zeg voortaan Jayco-AlUla - kampeerde lange tijd in de degradatiezone omdat de dure afspraken gemist werden. Simon Yates kan corona en blessures in de Giro en de Vuelta als geldige excuses inroepen, maar het wordt stilaan tijd om de neerwaartse spiraal toch nog eens om te buigen. In elke grote ronde werd er wel gescoord: Yates (2x) en Matteo Sobrero in de Giro, Dylan Groenewegen en Michael Matthews in de Tour en Kaden Groves in de Vuelta. Die laatste Australische sprinter is vertrokken, maar de mercato opent wel perspectieven na een verrassend offensief. Oudjes Zdenek Stybar en Alessandro De Marchi zijn een (goedkope?) gok, Eddie Dunbar, Chris Harper en Filippo Zana hebben hun plafond nog niet bereikt. Met Blake Quick, Rudy Porter en vooral Felix Engelhardt wordt ook eindelijk de kaart van de jeugd getrokken. Die verfrissende toets moet de grijze muis kunnen afstoffen.

belangrijkste nieuwkomers : Zdenek Stybar, Alessandro De Marchi, Eddie Dunbar, Lukas Pöstlberger, Chris Harper, Filippo Zana, Felix Engelhardt

: Zdenek Stybar, Alessandro De Marchi, Eddie Dunbar, Lukas Pöstlberger, Chris Harper, Filippo Zana, Felix Engelhardt belangrijkste vertrekkers: Kaden Groves, Nick Schultz

14. Jumbo-Visma

15. Movistar

En nu? Welk gezicht laat Movistar zien nu Alejandro Valverde gestopt is? Al blijft Valverde natuurlijk voor het leven getrouwd met de enige Spaanse WorldTour-ploeg en zal hij achter de schermen blijven sturen. Movistar was vorig jaar lange tijd in vrije val, maar werd op het gepaste moment wakker. Met zijn 2e plaats in de Vuelta was Enric Mas de verlosser, ook voor zichzelf. Zijn 2e plaats in de Ronde van Lombardije heeft Mas bovendien geleerd dat er meer in zit, ook in het lastige eendagswerk. Hij mikt voor het eerst op de Ardennen. De spoeling blijft voor het overige bijzonder dun. Het geweer Ivan Sosa vuurt losse flodders af, Ivan Garcia Cortina en Alex Aranburu trappelen ter plaatse. Lastminutekoopje Ruben Guerreiro is een meevaller, lotgenoot Fernando Gaviria zaait veel meer twijfels.

belangrijkste nieuwkomers : Ruben Guerreiro, Fernando Gaviria

: Ruben Guerreiro, Fernando Gaviria belangrijkste vertrekkers: Alejandro Valverde

16. Soudal-Quick Step

17. Trek-Segafredo

Zonder echte wereldtopper werd het mossel noch vis afgelopen seizoen. De investeringen in het eendagswerk hebben tijdens het voorjaar te weinig gerendeerd. Met een ritzege in de Tour de France en een hattrick in de Vuelta was Mads Pedersen gelukkig een verademing. Gom zijn uitslagen weg en het is een mager beestje. Mattias Skjelmose kan uitgroeien tot leider, het roze intermezzo van Juan Pedro Lopez smaakt naar meer en beloftekampioen Filippo Baroncini miste zijn eerste profjaar door pech en blessures. Met Quinn Simmons, Antonio Tiberi en ook nieuwkomers Thibau Nys en Mathias Vacek hoopt Trek-Segafredo met zijn jonkies iets straffere koffie te serveren.

belangrijkste nieuwkomers: Thibau Nys, Mathias Vacek

Thibau Nys, Mathias Vacek belangrijkste vertrekkers: Gianluca Brambilla

18. UAE

De 2 degradanten uit de WorldTour

Lotto-Dstny

Israel-Premier Tech

Ploegbaas Sylvan Adams mag nog zoveel schreeuwen dat het degradatiegevecht unfair was, hij betaalt vooral de prijs voor zijn eigen aankoopbeleid. Israel-Premier Tech wordt het bejaardentehuis van het peloton genoemd en veel uithangborden konden hun gezegende leeftijd niet verbergen. Natuurlijk was er pech - denk aan hoe de ploeg zelfs niet kon starten in de Ronde van Vlaanderen door een veelvoud aan zieken. Natuurlijk waren er opstekers - denk aan de dubbele ritwinst van Simon Clarke en Hugo Houle in de Tour. Maar zelfs een paniekaankoop als Dylan Teuns kon het zinkende schip niet meer redden. In 2023 heeft Israel-Premier Tech geen garantie op de grote rondes. Een reset is nodig om verdere aftakeling af te remmen.

belangrijkste nieuwkomers : Dylan Teuns (einde vorig seizoen), Jens Reynders, Nick Schultz

: Dylan Teuns (einde vorig seizoen), Jens Reynders, Nick Schultz belangrijkste vertrekkers: Alessandro De Marchi, Patrick Bevin, Jenthe Biermans