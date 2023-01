Thibaut Pinot (32) stopt na dit seizoen met koersen: "Ik wil in schoonheid eindigen"

Thibaut Pinot was jarenlang de Franse rondehoop. Op zijn 22e won hij al een bergetappe in de Tour, in 2014 stond hij als 3e op het eindpodium.



Maar de ranke berggeit sukkelde daarna van de ene blessure in de andere.



Vorig jaar boekte Pinot nog een deugddoende zege in de slotrit van de Ronde van Zwitserland. Zijn etappejacht in de Tour resulteerde in 3e en 4e plaatsen.

"Ik begin dit jaar aan mijn laatste seizoen", onthult Pinot. "Na de Ronde van Lombardije (8 oktober) hang ik de fiets aan de haak."

"Het is een weloverwogen beslissing. Ik wil in schoonheid eindigen", zegt een gemotiveerde Pinot.



"Ik kijk uit naar de nieuwe dingen die na mijn carrière wachten, maar popel evenzeer om aan dit laatste seizoen te beginnen."

"Zelden ben ik zo gemotiveerd geweest om er iets moois van te maken. Ik ga nog één jaar alles geven."