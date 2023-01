Rug blijft Thibau Nys parten spelen: "Getwijfeld om op de weg te focussen"

Thibau Nys kwam in Zonhoven boven water na een opgave in Baal en een 25e plaats in Koksijde. "Dit is een opsteker waar ik echt nood aan had", vertelde Nys junior, want de afgelopen weken is hij op de sukkel met rugproblemen.

"Na Koksijde zat ik echt heel diep", bekende Nys eerlijk, "en was ik heel gedemotiveerd. Die rugpijn is om radeloos van te worden en ik heb even getwijfeld om mijn seizoen daar stop te zetten. Gewoon omdat ik het gevoel had dat het geen zin had om zo verder te crossen."

"Ik had het gevoel dat ik me beter op de weg kon focussen, op het voorjaar, want elk weekend dat ik nu 'verkloot' is wel een weekend dat ik kan gebruiken met het oog op het wegseizoen." Nys maakt dit jaar zijn echte debuut bij de profs van Trek-Segafredo.

"Je kan er geen vinger op leggen wanneer ik wel of geen last ga hebben in een cross. Baal en Koksijde waren verschrikkelijk, vandaag ging het wel goed."