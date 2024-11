Ruben en Paul wachten op "nieuwe flits" van Thibau Nys en zijn opgetogen: "Van der Poel zal meer dan 3 crossen rijden"

ma 25 november 2024 06:16

De verrijzenis van Eli Iserbyt, de terugval van Thibau Nys en een tipje van de sluier over het crossprogramma van Mathieu van der Poel. Ruben Van Gucht en Paul Herygers hadden na de Scheldecross genoeg stof om over na te kaarten.

Ruben: "Met zijn 3e overwinning komt Eli Iserbyt dit seizoen op gelijke hoogte van Lars van der Haar, Laurens Sweeck en Thibau Nys. Niemand steekt er dus bovenuit."



Paul: "Nog 1 zege en dan ben je plots zegekoning. Zo snel kan het gaat als je zoals Iserbyt een weekend hebt waarin je 2 overwinningen binnenhaalt."



Ruben: "Laurens Sweeck was gisteren waarschijnlijk wel voor meer gekomen dan die 2e plaats."



Paul: "Sweeck kon gisteren niet aan Iserbyt tippen. Het zand (de specialiteit van Sweeck) lag er niet in die mate bij dat het beslissend was. De niet-zandstroken waren dan weer Iserbyt getint en dat heeft Sweeck ook gevoeld."

In 1 week tijd zitten Iserbyt en Vanthourenhout plots op rozen. Paul Herygers

Ruben: "Iserbyt zei dat hij in een negatieve spiraal zat en dat de resultaten zijn conditie niet weerspiegelden. Sinds dit weekend zijn die muizenissen weg. Zijn die frustraties wel nog aanwezig bij Michael Vanthourenhout?"



Paul: "Ik heb hem gisteren zijn beste cross van het jaar zien rijden. Samen met Iserbyt zit hij in 1 week tijd op rozen. Ze zullen nog beter worden, want ze gaan nog enkele keren op stage gaan tussen de crossen door."



Ruben: "Ik kan me wel voorstellen dat Vanthourenhout ook een tweede zegestreepje (na Ardooie) achter zijn naam wil dit seizoen?"



Paul: "Ik voelde dat gisteren al een beetje. Vanthourenhout reed gretig genoeg en wou meeschuiven met Iserbyt, maar dat kon in die situatie niet."

Michael Vanthourenhout heeft het goede niveau weer te pakken.

Flitsen van Thibau Nys

Ruben: "De laatste grootste flits van Thibau Nys dateert van het EK in Pontevedra, begin november. Wil jij snel een nieuwe flits van Nys zien?"



Paul: "Ja, maar ik kan daar nog geen cross opplakken. Dat zal ook volgende week, in Dublin, niet gebeuren. De renners krijgen in Ierland een zeer drassige en mottige omloop."



"Nys is wel present. Gisteren vond ik hem heel goed rijden. Hij heeft een halfuur lang meegespeeld in een zandcross (wat niet zijn ding is). Als hij met diezelfde benen gisteren in Overijse had gereden, stond hij los op het podium."



"Die flitsen van Nys moeten er wel weer komen, want over 3 weken komen er nog kleppers instappen."

Thibau Nys eindigde gisteren 12e in Antwerpen.

Programma Van der Poel

Ruben: "Een van die kleppers is Mathieu van der Poel. Zijn ploegmanager Christoph Roodhooft heeft gisteren gezegd dat er deze week meer info zal komen." Paul: "De meeste mensen denken dat Van der Poel maar een paar crossen zal rijden. Maar Roodhooft zei daarover: "Dat is nieuw voor mij." Ik denk dus dat zijn programma uitgebreider zal zijn. Spannend, hé!"



Ruben: "Dat is zeker spannend! Het crossprogramma van Van Aert en Van der Poel is een van dé thema's sinds het begin van het seizoen." Paul: "Ik denk dat Van der Poel wel eens een cross of 8 zal rijden in plaats van 3."