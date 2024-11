"Renners hinderen? Was perfect ploegenspel", Iserbyt en Vanthourenhout bijten van zich af na uithaal Roodhooft

De tactiek waarmee de renners van Pauwels Sauzen-Bingoal de Exact Cross in Kortrijk naar hun hand hebben gezet, zorgde voor onvrede bij Alpecin-Deceuninck-manager Christoph Roodhooft. "Als zij in dezelfde situatie hadden gezeten, hadden ze hetzelfde gedaan", reageren Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout.

"We hebben gewoon goed ploegenspel gespeeld en ons overtal benut. Als Jente (Michels) en Niels (Vandeputte) in dezelfde positie hadden gezeten, zouden ze dat ook hebben gedaan."

Iserbyt treedt Vanthourenhout bij: "De crossen worden sneller en sneller en dan is het moeilijk om weg te rijden."



"Daarom hadden Michael en ik afgesproken om het tempo vandaag niet te onderhouden, maar wel om beurtelings te prikken en iets te doen voor mekaar."



Ook volgens Iserbyt hinderden ze met die tactiek geen renners. "Het is niet dat we in de remmen hebben geknepen."