Wout van Aert grapt over oranje Rabobank-shirt en kijkt uit naar openingsweekend: "Je moet mee de finale kleuren"

do 27 februari 2025 10:55

Ook voor Wout van Aert kan het dit weekend nu écht beginnen. De Belgische kopman van Visma-Lease a Bike wil het belang van de Vlaamse openingskoersen geenszins minimaliseren. "Al tast je nog wat in het duister", weet ook Van Aert, die in zijn nopjes is met de terugkeer van sponsor Rabobank naar zijn team. Al roept het mogelijke kleurenpalet op de trui nog wat vragen op.

"Ik denk dat ik er goed voor sta", antwoordt Wout van Aert op de vraag hoe het met zijn vorm gesteld is. Van Aert warmde vorige week op in Jaen en in de Ronde van de Algarve. "Ik heb een goeie voorbereiding gehad en ik kijk uit naar de eerste klassiekers, maar het is altijd afwachten. Je tast toch wat in het duister." "Ik heb een hele goeie week gehad in de Algarve, maar daar waren niet al mijn concurrenten. Het is afwachten hoe je lichaam reageert op die eerste koersen." Kan Van Aert in Ninove en Kuurne ook meedoen voor de zege? "Als ploeg moeten we er zeker voor gaan", ontwijkt hij een tikkeltje het antwoord op die vraag.

Je hoeft niet per se te winnen, maar je moet voelen dat je goed hebt gewerkt en dat je mee de finale kleurt. Dat moet zeker het doel zijn dit weekend. Wout van Aert

"Als ploeg zijn we de jongste jaren altijd succesvol geweest in deze koersen. Dat was altijd een mooie start van het seizoen." "Ik vind dat wel belangrijk, ja. Je hoeft niet per se te winnen, maar je moet voelen dat je goed hebt gewerkt en dat je mee de finale kleurt. Dat moet zeker het doel zijn." "We starten met een sterke ploeg en met meerdere kaarten. We zijn ambitieus." De ploeg heeft wel al opnieuw een portie pech gehad. Zo ontbreken Van Baarle, Laporte en Behrens. "Of we vrezen voor een nieuw pechseizoen? Neen, toch niet. Door dat vorige pechjaar wordt er nu misschien nog meer gefocust op elke tegenslag bij ons, maar elke ploeg telt zieke of geblesseerde renners." "Het zou niet goed zijn om daar te veel op te focussen en te denken dat het zal mislopen. We hebben een goeie winter gedraaid en nu volgt het eerste belangrijke weekend."

Wout van Aert.

Moedig Rabobank

Van Aert blikte vooruit tijdens een persmoment van Rabobank. De Nederlandse bank keert na het zure afscheid in 2012 terug in de wielersport. "De naam Rabobank roept ook bij mij heel veel op", is Van Aert nostalgisch. "Ik fiets sinds mijn 8e, de beginjaren 2000. Toen was Rabo alomtegenwoordig en zag je dat shirtje overal." Rabo zwaaide meer dan 10 jaar geleden af toen de wielersport doodziek was. De dopingproblematiek, ook intern, duwde hen weg uit de sport. Nu zijn ze terug. Wat zegt dat? Van Aert: "We willen een heel mooi verhaal schrijven. Het is niet zomaar een sponsor die er bijkomt."

Het was heel moedig van Rabobank om er destijds uit te stappen, want te veel mensen knepen een oogje dicht. Het is nog moediger om nu terug te keren naar de roots. Wout van Aert

"Het is historisch dat een partij die zich nadrukkelijk had teruggetrokken door een specifieke reden, nu weer aansluit. Dat is mooi voor ons en voor de wielersport." "Het was heel moedig om er destijds uit te stappen, want te veel mensen knepen een oogje dicht. Het is nog moediger om nu terug te keren naar de roots." Rabo wordt shirtsponsor bij het gele Visma-Lease a Bike. Of veranderen ze binnenkort naar het oranje van weleer? Van Aert gniffelt: "Een oranje shirt? Dat zou toch een beetje pijn doen aan mijn Belgisch hart. Maar voor geld danst de beer, hé."

Visma-Lease a Bike in de Omloop HNB Edoardo Affini (Ita) Tiesj Benoot Matthew Brennan (GBr) Victor Campenaerts Per Strand Hagenes (Noo) Matteo Jorgenson (VS) Wout van Aert