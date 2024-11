Eli Iserbyt rondt pienter ploegenspel af met deugddoende zege in Kortrijk

De vele twijfels (weer) van tafel. Na een periode vol pech boekte Eli Iserbyt in Kortrijk zijn tweede zege van het seizoen. Opnieuw een Exact Cross. De Belgische kampioen was de sterkste vandaag en profiteerde van een gewiekst ploegenmanoeuvre. Vandeputte won het sprintje voor de 2e plek voor Vanthourenhout.

Op de bliksemsnelle omloop in Kortrijk was het ploegenspel cruciaal en daar hebben de mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal kaas van gegeten.



Telkens wanneer Eli Iserbyt ervanonder muisde, zat ploegmakker Michael Vanthourenhout pienter in 2e positie om een gaatje te laten vallen.



Ook omgekeerd hanteerde Iserbyt dezelfde strategie toen Vanthourenhout probeerde weg te fladderen.

Het zorgde ervoor dat Niels Vandeputte telkens uit zijn tent moest komen, voorbij de Pauwels Sauzen-pion moest schuiven en het gat moest dichtritsen.



Toen Iserbyt in de 6e ronde opnieuw een gat sloeg na andermaal gewiekst ploegenspel, brak de veer bij Vandeputte.

De Belgische kampioen had zijn broodje gebakken en vierde na zijn winst in Heerderstrand zijn tweede zege van het seizoen.



Vandeputte maakte in de sprint voor de 2e plek komaf met Vanthourenhout.