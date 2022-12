Es ist eine Blamage! WK-exit zindert na in Duitsland: "Weet niet hoe het verder moet"

Een scenario zoals met Roberto Martinez kwam er bij de Duitsers echter niet.

"Ik ben niet sprakeloos", reageerde Hansi Flick na de WK-exit. "Ik kan deze wedstrijd vrij goed een plaats geven. Ik was echt boos na de eerste helft. De manier waarop we de tegenstander sterk maakten door slordigheid kon niet. We hadden eindeloos veel kansen om drie of vier doelpunten te maken."

"De uitschakeling werd vandaag niet beslist, maar 20 minuten tegen Japan waren dodelijk. We hadden tegen Spanje ook de 2-1 kunnen maken."

"We zijn niet efficiënt geweest in dit toernooi", vervolgde Flick, die aangaf op post te willen blijven als bondscoach. "Ik heb het naar mijn zin. We hebben een goed team met beloftevolle spelers die op de deur kloppen."