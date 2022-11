Duitsland likt zijn wonden na debacle: "We hebben het onszelf aangedaan"

En op het einde winnen de Duitsers? Toch niet in Qatar. Duitsland verprutste een resem kansen en verslikte zich uiteindelijk in een dodelijk slotoffensief van Japan.

Zelfs 77 procent van het balbezit was niet voldoende. "We speelden lange tijd een goeie match, maar je moet je kansen natuurlijk omzetten in doelpunten", kwam Thomas Müller niet veel verder dan een cliché. "Het is lachwekkend dat we hier met lege handen staan."

Dat verhoogt de druk richting zondag, wanneer Spanje wacht. "Die match moeten we gewoon winnen. We wilden de druk verminderen met een zege, maar nu zitten we in moeilijkheden."

"We hebben het Japan te makkelijk gemaakt", oordeelde doelpuntenmaker Ilkay Gündogan. "Zeker dat tweede doelpunt. Ik weet niet of er ooit een makkelijker doelpunt is gevallen op een WK."

"We domineerden en hadden talloze kansen, maar we slikken veel te eenvoudig tegengoals. Er was te weinig vertrouwen en bezieling in balbezit."

"We hebben het onszelf aangedaan", zuchtte doelman Manuel Neuer. "Japan begon te geloven dat ze iets konden rapen. En wij dachten dat we het wel zouden klaren. Wat een teleurstelling..."