Stil protest van de Duitsers: elftal met hand voor de mond bij ploegfoto

Het Duitse nationale elftal heeft het aangedurfd om te reageren op de controverse op het WK in Qatar. Na het volkslied poseerden de Duitsers voor de traditionele teamfoto, maar ze legden hun hand op hun lippen om de vrijheid van meningsuiting - of het gebrek eraan in Qatar - aan te kaarten. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken droeg een regenboogarmband in de tribunes naast de FIFA-voorzitter.