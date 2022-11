Meteen enorme dreun voor Duitsland: Japan stunt na dol slotoffensief

tweede helft, minuut 94. Duitsland is wanhopig. Die Mannschaft wil niet dat ze nog zo genoemd worden, en we zien vandaag misschien wel waarom. De spelers zijn duidelijk de wanhoop nabij. Rüdiger probeert vanop afstand, maar zijn schot vliegt ver naast. .

clock 89'

tweede helft, minuut 89. Geen strafschop voor Japan. Rüdiger intervenieert niet zonder risico in de zestien, maar de scheidsrechter oordeelt dat het geen penalty is. De Japanse bank is ziedend over deze beslissing. .