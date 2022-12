Wat een ommekeer in Poule des Doods! Japan is groepswinnaar na remontada tegen Spanje

Drie op een rij voor Morata

Een puntje was genoeg voor Spanje om door te stoten naar de 1/8e finales, een luxe die de Japanners niet hadden. Zij moesten net als tegen Duitsland stunten, maar dit keer waren de voetbalgoden hen minder gunstig gezind. Na zeldzaam balverlies van Busquets kreeg Ito al vroeg een kans, maar de ex-speler van Racing Genk besloot in het zijnet. Een schoonheidsfoutje, meer was het niet voor Spanje, waar Morata voor het eerst dit WK aan de aftrap stond. De spits bedankte al na amper 10 minuten voor het vertrouwen. Azpilicueta kreeg tijd en ruimte voor de voorzet en ook Morata werd niks in de weg gelegd. Met een rake kopbal liet hij Gonda kansloos achter. Zijn derde goal in drie WK-matchen. Het grootste werk was daarmee al gedaan voor La Roja, want Japan kon geen vuist maken. Spanje hield het bij rustig meesterschap. De bal kleefde aan de Spaanse voeten, maar veel doelgevaar leverde dat niet op. Gonda moest enkel nog aan de bak op een schot van Morata.

Japan stunt opnieuw, Spanje bibbert even

Het ging te makkelijk voor Spanje, dat zich zo in slaap liet wiegen. Meteen na de rust bracht La Roja zichzelf achteraan onnodig in de problemen. Simon ging knoeien, Baldé leed balverlies en de pas ingevallen Doan profiteerde optimaal. Zijn schot was te pakken, maar Simon zat er onvoldoende bij.



Japan stond plots verrassend langszij en het werd nog gekker. Na een voorzet van Doan kon Mitoma de bal nog net binnenhouden en op zijn aangeven bracht Tanaka Japan zowaar op voorsprong. De Japanse vreugde moest nog even wachten, want was de bal niet achter de achterlijn geweest? Neen, zei de VAR na een minutenlange controle.



Even slikken voor Spanje dus, dat zowaar zelfs met uitschakeling flirtte toen Costa Rica zowaar op voorsprong kwam in de andere groepswedstrijd tegen Duitsland. Gelukkig voor Spanje konden de Duitsers het tij daar keren, want zelf kreeg La Roja nog maar weinig voor elkaar. Gonda moest enkel in de slotfase zijn kunnen tonen op schoten van Asensio en Olmo.



Japan gaf de zege niet meer uit handen. Verliezen van Costa Rica, maar wel stunten tegen Duitsland én Spanje, niemand had dat scenario kunnen voorspellen. De Japanners stoten zo als groepswinnaar door naar de 1/8e finales, waar ze Kroatië treffen. Spanje gaat als tweede door en treft Marokko.