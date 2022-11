Moet Duitsland straks weer vrezen voor vroege WK-exit? "Ze hebben al jaren geen echte afwerker"

En plots is het mogelijk al alles of niets voor Duitsland. Na de verloren wedstrijd tegen Japan moeten de Duitsers maar beter winnen tegen Spanje om hun kansen op de tweede ronde gaaf te houden. Is er nog vertrouwen in de ploeg van Hansi Flick? Bundesliga-commentator Luc van Doorslaer brengt duidelijkheid.

Bij momenten wervelde Duitsland tegen Japan, maar na een karrenvracht aan kansen en een afgekeurd doelpunt stonden Müller en co toch maar 1-0 voor tegen Japan na 75 minuten. Een lesje in efficiëntie in het slotkwartier zadelde de Duitsers met een stevige kater op. Japan kwam nog twee keer tot scoren en liet de ploeg van Flick met lege handen achter. "Ik ken de mogelijkheden en beperkingen van de Duitse nationale ploeg en het is een beetje gelopen zoals ik had verwacht", vertelt Luc van Doorslaer. "Ze waren gedurende een lange periode van de wedstrijd de beste ploeg, maar slaagden er niet in om veel te scoren. Dat is al langer een probleem." "Er zijn voor mij twee zaken die ik onthoud. Ten eerste dat Japan een heel weerbare ploeg is en ten tweede dat dit Duitsland goed is, maar niet geweldig. Het gebrek aan scorend vermogen zullen we misschien nog wel zien dit WK."

Duitsland heeft al jaren geen echte afwerker. Het ontbreekt hen aan een killer. Commentator Luc van Doorslaer

"Die inefficiëntie voor doel heeft natuurlijk voor een deel ook te maken met pech, maar écht goede ploegen zorgen wel voor die 2e en 3e treffer. Duitsland heeft al jaren geen echte afwerker. Er zijn wel jonge talentvolle spelers zoals Jamal Musiala, maar het ontbreekt hen aan een echte killer." "Toen Duitsland 8 jaar geleden wereldkampioen werd, was dat met Miroslav Klose. Dat is ook niet de allergrootste naam, maar die scoorde wel veel. Dat ze nu een speler als Niclas Füllkrug (spits van Werder Bremen, red.) moeten selecteren, geeft aan dat ze voorin een probleem hebben." De verantwoordelijkheid volledig afschuiven op een gebrek aan torinstinct is voor Van Doorslaer echter een brug te ver. "Ik zie ook verdedigende tekortkomingen. Er zijn jonge jongens meegenomen in plaats van spelers zoals Hummels, maar dan zag je toch dat Schlotterbeck en Süle er positioneel niet al te best uitzagen."



Real-verdediger Antonio Rüdiger (r) in het shirt van Duitsland.

Exit na amper twee wedstrijden?

"In Duitsland zijn ze inmiddels bang dat ze het toernooi moeten verlaten na amper twee wedstrijden", gaat Luc van Doorslaer voort. "In 2018 was dat het geval na 3 groepswedstrijden en dit zou natuurlijk een nog grotere blamage zijn. Het is niet ondenkbaar, want verliezen van Spanje kan natuurlijk wel eens gebeuren." "De Spanjaarden hebben meer kwaliteiten en zijn dus favoriet, al is het verschil nu ook weer niet zo groot. Ik schat de kansen 60/40 in het voordeel van Spanje in." "Als het wedstrijdverloop wat meezit, dan is er wel wat mogelijk. Laat ons ook niet vergeten dat Duitsland wel wat heeft laten zien tegen Japan in het eerste uur. Bovendien liggen er mogelijkheden op de counter met snelle jongens als Gnabry, Musiala en Sané."

Overgangsperiode

Hoe is het gesteld met Hansi Flick? Wankelt de troon van de Duitse bondscoach als het wachten blijft op goede resultaten? "Dat niet", vindt Van Doorslaer. "Hij heeft veel krediet, want hij wordt beschouwd als de architect van de wereldtitel in 2014, toen hij assistent was van bondscoach Löw." "Men beseft ook dat hij niet de beste generatie onder zich heeft. De meesten geloven niet dat een andere trainer het veel beter zou doen."

In Duitsland moeten ze ook kunnen accepteren dat deze generatie gewoon minder is dan de vorige. Commentator Luc van Doorslaer

"Er wordt wel al gezocht naar schuldigen, maar in Duitsland moeten ze ook kunnen accepteren dat deze generatie gewoon minder is dan de vorige." "In de vorige generatie had je spelers als Lahm en Schweinsteiger die wereldkampioen werden en de Champions League wonnen. Ze zitten nu in een overgangsperiode waarin er al wordt gekeken naar de nieuwe generatie met jongens als Musiala en (de momenteel geblesseerde) Florian Wirtz." "Het EK vindt over twee jaar plaats in Duitsland en dan hoopt men dat de nieuwe generatie al klaar is om de ploeg te kunnen dragen." Eerst nog dat levensbelangrijke duel tegen Spanje, zondag om 20 uur.