Nieuw Duits WK-drama in groepsfase ondanks zege tegen Costa Rica

Costa Rica-Duitsland kort samengevat:

Duitsland heeft alles onder controle

Ook de jonge Musiala, die alweer een gesel was voor de verdediging, speelde uitstekend. Tien minuten voor de rust had hij de 0-2 aan de voet, maar zijn prachtige dribbel kreeg geen vervolg voor doel.

Net als tegen Spanje, dat op zijn beurt op voorsprong kwam tegen Japan in de andere wedstrijd, stond Navas in een schiettent. Op pogingen van Goretzka en Kimmich stond hij pal.

Knotsgek scenario na de rust

Meteen na rust werd het heel stil in het Al Bayt Stadium, vooral langs de Duitse zijde. In drie minuten tijd ging Japan op en over Spanje en daardoor kon Duitsland virtueel zijn boeltje pakken.

Op basis van het doelpuntensaldo kon het onmogelijk nog over Spanje naar de tweede plaats wippen en dus sloeg de paniek toe achterin bij de Mannschaft.

Costa Rica maakte op het uur gelijk via Tejeda, die alert reageerde na een goede kopbal van Campbelle, en tien minuten later kwam het zelfs op voorsprong na een bal in de kluts van Vargas.

De Duitsers vonden nadien wel hun tweede adem dankzij invallers Havert (2 goals) en Füllkrug (assist en goal), maar de 2-4-eindstand volstond niet voor een plaats in de achtste finales.

Spanje scoorde niet meer en dus is Japan verrassend groepswinnaar in de Groep des Doods van dit WK. Net als in Rusland druipen de Duitsers af na de eerste ronde. Zonde van al dat talent, maar achterin stond het gewoon niet goed genoeg bij de viervoudige wereldkampioen.