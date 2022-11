Hoe een appartement op Mallorca en mentale klik van Laurens Sweeck een winnaar maakten

Laurens Sweeck is dit seizoen niet van de voorposten weg te duwen in het veld. In de 11 crossen waaraan hij aan de start kwam, eindigde Sweeck telkens in de top 4.



Drie keer stond Sweeck op het hoogste schavotje: in Maasmechelen (Wereldbeker), in Niel (Superprestige) en in de Beekse Bergen (Wereldbeker) vorig weekend.

"We hebben dat deze zomer een beetje zien aankomen", vertelt Stefaan Sweeck, de vader van Laurens.

"In de wegkoersen gaf Laurens blijk van meer motivatie en een betere conditie dan ooit tevoren."

Vanwaar kwam die extra motivatie? “Dat had voor een deel te maken met het uitzicht op een nieuwe ploeg."

"Daarnaast is Laurens ook bewust geworden dat er veel meer in hem zit dan er de voorbije 2 jaar was uitgekomen. Laurens heeft daarom in de zomer nog harder en gedisciplineerder gewerkt. Dat loont nu."