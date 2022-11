In het spoor van Fem van Empel, het nieuwe wonderkind van het veld: "Ben nog niet helemaal zelfverzekerd"

Nog maar 20 en nu al de leading lady

"Mensen kunnen schrijven en zeggen wat ze willen, maar ik ben en ik blijf gewoon Fem."

Fem van Empel is pas 20, maar groeit stilaan uit tot de leading lady van het veldrijden. Ondanks haar jonge leeftijd staat ze nuchter in het leven en weet ze duidelijk wat ze wil.

"Ik heb al vrij veel meegemaakt in de sport, maar er zal me ongetwijfeld nog wel wat te wachten staan. Voor de buitenwereld kom ik misschien uit het niets, maar ik werk al 3 jaar lang met mijn coach naar een einddoel. Het komt er steeds meer uit."

"Toch denk ik dat het goed is om nog niet helemaal zelfverzekerd te zijn. De weg is nog lang."

Op het EK in Namen was Van Empel lang op achtervolgen aangewezen na pech in het begin van de cross. Toch bleef ze rustig en won ze met overtuiging.

"Ik verbaas mezelf week na week. Op het EK was ik vooral heel relaxed en niet bezig met de verwachtingen van de buitenwereld. Bij de wereldbekers voel ik meer druk."

"Het publiek gaf me de moraal om aan een inhaalrace te beginnen. Het gaf een boost om steeds dichter te komen."



Voorlopig focust Fem van Empel op het veldrijden. Maar het is duidelijk dat ze verder kijkt.

"Lopen, fietsen en de technische vaardigheden van het veldrijden, dat ligt me wel. Maar ook het mountainbike interesseert me en het wegwielrennen is 1 grote ontdekkingsreis. Ik hou wel van de afwisseling. De toekomst zal uitwijzen welke keuze ik maak."