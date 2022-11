Laurens Sweeck lost Van der Haar pas in laatste zandstrook in Superprestige van Niel

Lars van der Haar had het op voorhand voorspeld: een snelle cross waarbij het moeilijk wordt om het verschil te maken. En de Nederlander kreeg gelijk in de beginfase. Een ruime kopgroep van 11 renners raasde over het parcours in Niel.

Maar toch was er één uitgelezen plek om het verschil te maken: de zandbak. Dat demonstreerde Van der Haar al eens in het begin van de wedstrijd. Hij kliefde er probleemloos door om leider Eli Iserbyt en Europees kampioen Michael Vanthourenhout bij te benen.

Dat kan ik ook, moet Laurens Sweeck gedacht hebben. Zoals Mozes de zee splitst, splitst Sweeck de zandbak in twee. Zo kon hij kompanen Vanthourenhout en Van der Haar in de steek laten. Iserbyt was dan al teruggeslagen.

Vrij spel kreeg de kopman van Crelan-Fristads evenwel niet. Vanthourenhout kreeg de kloof niet gedicht, maar na een tempoversnelling van Van der Haar knabbelden ze toch aan de voorsprong van Sweeck.

Toen die ook nog eens verrassend bleef haperen in het zand, kon Van der Haar zich toch nog vastbijten in het wiel van Sweeck. Het werd een kat-en-muisspel tot de laatste ronde, maar daarin trok zandduivel Sweeck toch aan het langste eind in de zandbak, goed voor zijn tweede overwinning van het seizoen.