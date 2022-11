Beer Laurens Sweeck sprint in Beekse Bergen naar tweede Wereldbekerzege op een rij

Iserbyt schiet uit pedaal

Laurens Sweeck miste zijn start niet. Hij dook meteen in het wiel van koploper Kühn, die in de tweede ronde de rol moest lossen na een schuiver in een bocht.

Eli Iserbyt was bijna een hele cross op achtervolgen aangewezen op de snelle omloop in het safaripark. De WB-leider schoot uit zijn pedaal bij de start en moest in de eerste rondes knokken voor een plaats in de top 15.

Sweeck oppermachtig in de sprint

In de stand van de Wereldbeker nadert Sweeck tot op 4 punten van leider Iserbyt. Volgende week staat de Druivencross in Overijse op het programma. Daar is normaal gezien Iserbyt in het voordeel.

In de slotronde slaagde Iserbyt er toch nog in om de koplopers te vergezellen. Spurten lukte niet meer. De nummer 1 in de Wereldbeker beëindigde de nieuwe Wereldbekercross als 5e.

Laurens Sweeck: "Ik rijd bijna op topniveau"

Laurens Sweeck (winnaar): "Het was redelijk ver om aan te zetten, maar ik ging en keek niet meer om. Even dacht ik dat Michael Vanthourenhout aanviel, dus besloot ik er vol voor te gaan. Ik groei stilaan naar mijn beste niveau toe. Ik was nog niet 100 procent, afgelopen week was ik wat ziekjes, maar de race lag me erg goed."

Lars van der Haar (tweede): "De ontgoocheling overheerst toch wel. Ik verloor de controle over de kopgroep omdat ik niet over de balkjes kon springen. Het zou beter geweest zijn voor mij als ik dan niet ook met Eli moest afrekenen. De meters die ik in dat duel verloor, kwam ik tekort aan de finish. Laurens was uiteraard erg sterk in zijn sprint, al reed ik even snel."



Michael Vanthourenhout (derde): "Ik weet dat ik niet de beste sprinter ben, dus probeerde ik een gaatje te slaan in de laatste ronde. Ik was goed, maar niet goed genoeg. Het podium was het hoogst haalbare. Ik voelde me redelijk goed. Dan is het jammer dat het parcours zo snel is dat ik het verschil niet kan maken. Al ben ik blij met de conditie."