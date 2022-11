Duivelse doelpuntenmachine + Messi en Ronaldo nu al met record: de interessantste WK-stats

Statistieken over België

Op dit moment is Enzo Scifo de Belg die het vaakst in actie kwam op een Wereldbeker: 17 keer deed hij mee, verspreid over 4 WK's. Thibaut Courtois is de enige Belg die op de voorbije 2 WK's elke wedstrijd speelde. Hij zit momenteel aan 12 WK-duels en kan dus bij een kwartfinale Scifo evenaren en bij een halve finale overtreffen.

Statistieken over de Belgische competitie

Als we de 5 topcompetities (Premier League, Serie A, Primera Division, Bundesliga en Ligue 1) buiten beschouwing laten, dan is België met die 19 koploper (samen met de Turkse Süper Lig).

Nog meer statistieken

Oudste en jongste

Alfredo Talavera is de enige 40-jarige die naar Qatar wordt uitgestuurd. Hij maakt deel uit van het kransje stokoude doelmannen van Mexico, met ook nog de 35-jarige Rodolfo Cota en de 37-jarige Guillermo Ochoa. Atiba Hutchinson, die met Canada tegen de Rode Duivels mag spelen, is met zijn 39 jaar en 285 dagen de oudste veldspeler.



Er reizen ook zes 18-jarigen naar het WK af, met daarbij onder meer de Spanjaard Gavi en de Duitse spits Youssoufa Moukouko. Die laatste is nu nog 17 jaar, maar hij viert zijn 18e verjaardag op de dag van de openingsmatch.

Duurste selecties

Als we afgaan op de cijfers van Transfermarkt dan heeft Engeland van alle 32 landen de duurste selectie. De 26 spelers samen hebben een marktwaarde van 1,26 miljard euro, goed voor gemiddeld net geen 50 miljoen per speler. De Engelsen gaan in dit lijstje Brazilië (1,19 miljard) en Frankrijk (1,08 miljard) vooraf.



Wie de voltallige Belgische selectie wil kopen, zou daar 563,20 miljoen euro voor moeten neertellen en daarmee staan de Rode Duivels 9e in die rangschikking. Helemaal onderaan vinden we Qatar, met een selectie die amper 14,90 miljoen euro waard is.

Hofleveranciers

Bijna 1 op de 5 spelers op het WK is in het gewone leven actief in Engeland, van wie het leeuwendeel uiteraard in de Premier League. Dat is bijna evenveel als de nummers 2 en 3, Spanje en Duitsland, opgeteld.



Toch komt de hofleverancier bij de clubs niet uit de Premier League. Bayern München steekt met 17 WK-gangers Manchester City en Barcelona net de loef af.

Opmerkelijk: op 4 vinden we het Qatarese Al-Sadd. Dat heeft er voor een groot deel mee te maken dat alle spelers van de nationale ploeg van Qatar in eigen land spelen. Ook de bondscoach van Saudi-Arabië zocht het enkel in eigen land. Helemaal aan de andere kant vinden we Senegal, dat geen enkele speler uit de eigen competitie meeneemt.