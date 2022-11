Dé WK-podcast met Filip, Aster en Peter: "Landen met drive zullen ver geraken, dat missen wij juist"

Stelling 1: dit WK is de laatste kans voor de "Gouden Generatie"

Aster Nzeyimana: "Ik denk dat de kans klein is dat jongens als Mertens, Vertonghen, Alderweireld en misschien ook Witsel er op het komende EK nog bij zullen zijn. Maar voor al die al die anderen is er nog tijd genoeg om te schitteren." "Kevin De Bruyne - toch de parel aan onze kroon - zal tegen dan 32-33 jaar zijn. Dat kan dus nog. Zeker als je ziet welk niveau hij nog haalt." Peter Vandenbempt: "Ja, maar dat zal dan wel een ploeg zijn met heel wat andere jongens, die niet meer tot die "Gouden Generatie" behoren. Een nieuwe generatie kan het beter doen, dat is iets anders." Filip Joos: "Ik heb lang gedacht dat het na deze generatie een terugkeer naar de woestijn zou zijn. Maar nu heb ik het gevoel dat er toch iets in gang is gezet. Al zie ik nog geen tweede De Bruyne of een Kompany. Maar er zijn wel een aantal jongens aan het komen, denk maar aan een Lavia of Onana." Aster Nzeyimana: "Ik denk niet dat we op het komende EK per se slechter zullen zijn dan nu." Filip Joos: "Het hoeft inderdaad zeker niet voorbij te zijn na dit WK."

Stelling 2: de Duivels missen verbetenheid en drive om een prijs te pakken

Peter Vandenbempt: "Het je-m'en-foutisme is het grote probleem bij deze ploeg. Dat zit ingebakken en wordt versterkt door de manier waarop de bondscoach met deze generatie omgaat." "In de twee wedstrijden tegen Nederland zat ik de hele tijd te mijmeren: wat zou het gegeven hebben als deze generatie de voorbije 10 jaar met de andere coach (Louis van Gaal, red) had mogen werken?" Filip Joos: "Bij Nederland krijg je het gevoel dat ze daar een scenario hebben klaarliggen dat vuistdik is. Van Gaal heeft een plan B, C, D,... Die heeft ideeën. Dat gevoel heb ik bij ons niet. Ons scenario is toch nog vooral het pamperen van Eden Hazard."

Stelling 3: Martinez zal nooit met Onana en Trossard starten

Filip Joos: "Het is zo zonneklaar dat we met Onana moeten starten, maar ik vraag mij af of de bondscoach daar ook zo over denkt." Peter Vandenbempt: "Hij heeft nu al zogezegd verjongd in de defensie, door Boyata en Denayer thuis te laten. Alleen maar omdat het écht niet anders kon. Als die twee maar een beetje in vorm waren, waren ze er wel bij geweest." Filip Joos: "Waarom moeten we sowieso op zoek naar iemand naast Witsel? Waarom kan het niet Onana-Tielemans zijn? Of Onana-Dendoncker? Ik begrijp al jaren niet waarom Witsel nog altijd onomstreden is." "Witsel is top om uit de problemen te voetballen. Je kunt altijd de bal aan hem kwijt, hij is een brandkast. Maar wij missen een defensieve middenvelder die ook voor drive zorgt. Ik zag bij Fulham Palhinha aan het werk. Dat is ab-nor-maal. Zo'n type missen wij al jaren." "De ploegen die energie en power hebben, die gaan naar mijn gevoel ver geraken op dit WK." "Er zijn zoveel mogelijkheden voor ons middenveld, maar je moet wel dynamischer worden als nationale ploeg. Ik denk dat dat hét grote probleem is bij de Rode Duivels."

Aster Nzeyimana: "Ik vrees ook dat Leandro Trossard het plan-B zal zijn. Want voor de bondscoach moet Hazard starten." Peter Vandenbempt: "Martinez heeft een eigen lezing van de prestaties van Hazard. Ik zie een speler die geen man meer kan uitschakelen, geen versnelling meer heeft. Wel iemand die altijd breed en achteruit voetbalt." "De wedstrijd tegen Egypte zal al veel duidelijk maken (over de voorkeur voor Hazard of Trossard). Maar eigenlijk weten we het al." Aster Nzeyimana: "Het voordeel van Trossard is dat hij heel flexibel is. Hij speelt bij Brighton op 3 verschillende posities." Filip Joos: "Zijn kwaliteiten lijken heel erg op die van Hazard, maar als Lukaku geblesseerd is, zou je met Hazard én Trossard kunnen spelen. Maar ook dat zal niet gebeuren." Peter Vandenbempt: "Trossard heeft alles wat Hazard momenteel niet heeft: vorm én vertrouwen." Filip Joos: "Als je hem dan nóg niet zet, dan zeg je eigenlijk tegen Trossard: intrinsiek vind ik je niet goed genoeg. Dat zit nu al in het hoofd van Trossard."

Stelling 4: de defensie zal ook in Qatar het Belgische zorgenkindje zijn

Peter Vandenbempt: "Sinds het EK hebben de Rode Duivels in 16 wedstrijden 4 keer de nul gehouden. Ondanks dat we de beste keeper ter wereld hebben. Iederéén scoort tegen de Belgen. Dat is toch een beetje een probleem." "Dat is niet alleen het probleem van de verdedigers, wel van de defensieve organisatie." "Er is ook de vraag: hoe fit is Vertonghen nog? Zelfs bij Anderlecht wordt hij na 2 matchen aan de kant gehouden. Nu heeft hij ook nog een kleine spierblessure. Tja." Filip Joos: "Vertonghen en Alderweireld zullen sowieso spelen. Dat zijn twee voetballende verdedigers en dat is in het nadeel van Debast, want die is dat ook. Je hebt naast hem iemand nodig die energie brengt, zoals Faes, Théate of Dendoncker." "Vertonghen en Alderweireld zijn iets trager, draaien iets moeilijker, pakken al iets vaker een kaart,... Dat is de natuur."

Stelling 5: de Belgen wandelen fluitend door hun groep

Peter Vandenbempt: "De groepsfase wordt moeilijker dan 4 jaar geleden. Canada is niet Panama. Het is geen wereldploeg, maar wel beter dan Panama. En Marokko is véél beter dan Tunesië. En Kroatië is misschien beter dan Engeland." "Die Canadezen hebben al heel wat trainingskampen achter de rug, dat is toch een plóég. Die zullen er invliegen. Als je die als derde land treft, hebben ze misschien al 2 keer verloren en loopt de ballon leeg. Maar als je nu niet wakker bent, zou ik toch maar opletten." Aster Nzeyimana: "Als België effectief het heilige vuur wat mist, dan zullen ze met deze tegenstanders wel meteen voelen dat het van moeten is. Dat is juist ideaal." Peter Vandenbempt: "Een Belgische ploeg op niveau, die wint gewoon van Canada." Aster Nzeyimana: "Bij Kroatië heeft de tijd de ploeg toch wat verzwakt, al staat er met Kovacic, Brozovic en Modric nog altijd een sterke ruggengraat." "Bij Marokko brandt het heilige vuur dan weer enorm hard, ook al is hun centrale defensie een probleem. Ik denk niet dat Kroatië per se tweede zal worden in de groep." Filip Joos: "Nee, misschien zelfs eerste (lacht). Maar we hoeven echt niet bang te zijn, hoor. Die groep overleven we. Sowieso."

