WK-podcast: "Een kleine spierblessure voor Ronaldo, dat zou Portugal goed uitkomen"

Spanje

Aster Nzeyimana: "Ik vind het wel opvallend dat de bondscoach Thiago niet meeneemt. Als reden geeft Luis Enrique dat er nog fysiek werk aan is. Terwijl Thiago elke match bij Liverpool speelt."

Peter Vandenbempt: "Ik vond Spanje al heel goed op het EK. Het was doodzonde dat ze eruit lagen tegen Italië."

Aster Nzeyimana: "Ik vraag me bij Spanje af: wie gaat daar de goals maken? Enkel Morata is mee als spits."

Alles wat wij zeggen is relatief, want dit zou het eerste toernooi zijn waar onze voorspellingen uitkomen.

Duitsland

Filip Joos: "Ik geloof minder in Duitsland, maar dat is puur een gevoel."

Peter Vandenbempt: "Duitsland heeft veel offensieve kwaliteiten, maar wel zonder diepe spits. Van Flick werd ook gezegd dat hij het brein was achter de Duitse wereldtitel van 2014."

Frankrijk

Peter Vandenbempt: "Een Frankrijk zonder Kanté en Pogba, dat is toch een krater. Pogba is waardeloos bij zijn club, maar bij de nationale ploeg is hij fenomenaal."

Filip Joos: "Deschamps heeft dat als enige uit Pogba kunnen krijgen, terwijl alle clubtrainers dat ook geprobeerd hebben. Deschamps zei: jij mag niet de prima donna zijn, maar als je je rol goed vervult, worden we wereldkampioen."

Peter Vandenbempt: "Frankrijk kan geen wereldkampioen meer worden. Door de afwezigheid van die twee."

Filip Joos: "Ik was ook verbaasd dat Fofana er niet bij is. Terwijl ik daar met open ogen naar heb zitten kijken in de Premier League."