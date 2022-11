Louis van Gaal neemt Lang en Janssen mee naar Qatar: "Janssen start wellicht in openingsmatch"

Van Gaal is met het WK in Qatar aan zijn laatste kunststukje toe en zoals wel vaker verraste de eigenzinnige voetbalcoach.



Zijn keuze om in doel Jasper Cillessen te passeren is het opvallendst. De 63-voudige international ruilde afgelopen seizoen Valencia voor NEC om zijn WK-kansen te vergroten. Het afgelopen EK miste Cillessen door corona.



De Nederlandse bondscoach was heel duidelijk in zijn statement over Cillessen: "Ik weet niet of jij de wedstrijden ziet, maar Cillessen is de laatste weken niet in vorm."



Van Gaal koos voor Feyenoord-goalie Justin Bijlow (6 caps), de andere keepers die meegaan zijn Remko Pasveer (Ajax/2 caps) en Andries Noppert (Heerenveen/0 caps).



Memphis Depay neemt hij dan weer wel mee, ondanks zijn langdurige blessure. Daarover heeft Van Gaal het volgende te zeggen: "Hij is zó belangrijk geweest, daarom heb ik een plaats voor hem opengehouden. Maar ik moet hem wel opbouwen."

"Hij kan invallen tegen Senegal", stelt Van Gaal, die eraan toevoegt dat Vincent Janssen normaal gesproken een basisplaats krijgt bij afwezigheid van Depay. Dat betekent dus dat de Antwerpspits wellicht start in de openingsmatch van Oranje.