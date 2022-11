Genk-revelatie Bilal El Khannouss is grote verrassing in Marokkaanse WK-selectie

El Khannouss speelde in de jeugdreeksen voor de Belgische nationale ploeg, maar switchte vorig jaar naar Marokko. Een keuze van het hart, vertelde hij eerder.

"Mijn grootouders zijn van Marokko en ik wil hen trots maken, vandaar de beslissing", klonk het.



De middenvelder en debutant is de grote surprise in de selectie van bondscoach Walid Regragui. Met Selim Amallah (Standard) is er nog een tweede spelers geselecteerd uit de Belgische competitie.



Voor beide spelers is de selectie enigszins verrassend. Amallah speelde door een geschil met het Standard-bestuur niet meer sinds eind september. El Khannouss maakte pas in september zijn debuut bij de Marokkaanse beloften. De achttienjarige aanvallende middenvelder beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak bij competitieleider Racing Genk.



De in België geboren Ilias Chair (QPR) is er ook bij. De broers Mmaee, beiden actief bij het Hongaarse Ferencvaros, haalden de selectie niet.



Regragui had ook een plekje vrij voor Hakim Ziyech (Chelsea) en Noussair Mazraoui (Bayern München). De twee waren vanwege een conflict met de vorige bondscoach Vahid Halilhodzic een tijdje uit beeld, maar keerden na diens ontslag in augustus terug in het Marokkaanse elftal.

Sofyan Amrabat (Fiorentina, ex-Club Brugge) mag zich ook opmaken voor de trip naar Qatar.



Marokko opent haar WK in groep F tegen Kroatië (23 november). Het duel met de Rode Duivels volgt op 27 november. De 'Leeuwen van de Atlas' sluiten hun groepsfase op 1 december af tegen Canada.