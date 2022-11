Dit is selectie van Kameroen voor WK in Qatar: met Gouet (KVM), zonder Ngadeu (AA Gent)

Bondscoach Rigobert Song heeft zijn 26 namen voor het WK in Qatar bekendgemaakt. Met Samuel Oum Gouet van KV Mechelen is er 1 speler uit de Jupiler Pro League bij. Gent-verdediger Michael Ngadeu viel verrassend naast de selectie, ook voor Didier Lamkel Zé (Kortrijk) is geen plaats.