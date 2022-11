Eerst was hij een “gehypet kindsterretje”, nu de joker van Oranje: de explosie van Xavi Simons

Zijn krullen en skills gaan al een decennium viraal. Maar of de internetsensatie het zou maken bij de grote jongens? Dat wilden kenners nog zien. Na amper twintig matchen bestaat geen twijfel meer: Xavi Simons (19) is the real deal… en straks ook de WK-joker van Nederland.

Iedereen (her)kent hem, maar bijna niemand zag hem voor dit seizoen meer dan 30 seconden onafgebroken voetballen.

Xavi Simons is achteraf gezien de pionier van een nieuw voetbaltijdperk.



Lang voor hij zijn profdebuut maakt, verovert de Nederlander al wereldwijde voetbalroem door een uitzonderlijke samenloop van factoren.



Het is de glorieperiode van FC Barcelona wanneer de kleine Simons furore maakt op jeugdacademie La Masia. In de tijd van Lionel Messi bleef dat nog onder de radar, maar in de Youtube-jaren niet meer. Zelfs voor de aftrap kijk je als eerste naar Simons. Door de enorme gouden krullenbol die contrasteert met zijn kleine lichaam en getinte huid.



Maar wanneer hij aan de bal komt, eist hij de spotlights nog meer op. Simons bezit een onwaarschijnlijke vista en techniek. Zijn onvoorspelbare acties lijken maar niet op te houden. De eerste wonderkid-compilaties duiken op.

Met Facebook, Twitter en Instagram als megafoon gaat Simons in sneltempo viraal. De Spaanse krant SPORT wijdt in 2015 - hij is dan amper 12 - een volledige pagina aan het godenkind dat alle jeugdteams van Barça kampioen maakt. Zelfs de BBC en CNN springen op de kar.



De geboorte van een internetfenomeen met miljoenen volgers.

Naast Neymar en De Bruyne

Het zijn op dat moment overigens de donkere dagen van de Nederlandse nationale ploeg. Die troosten zich met de gedachte dat Xavi Simons eraan zit te komen als redder van het vaderlandse voetbal. Kan tellen als verwachtingspatroon voor een 12-jarige. Ondanks de enorme boom in aandacht, blijft de entourage rond Simons ingetogen. Oké, er is de deal met Nike, waardoor hij in een reclamespot naast Neymar en Kevin De Bruyne figureert, maar interviews met het fenomeen zijn schaars.

Papa Regilio Simons kent het wereldje dan ook als geen ander. Zelf speelde hij in de jeugd van Ajax, bij de profs kwam de aanvaller uit voor een handvol Nederlandse middenmoters.

Na de carrière trok Regilio - met zijn vrouw en twee zoontjes - naar het warme Spanje. Daarom kan net FC Barcelona het talent van Simons zo snel spotten.



Een match made in heaven, lijkt het lange tijd. Xavi - genoemd naar de metronoom van de Blaugrana - Simons past perfect in de filosofie van de Catalaanse club. Veel sneller dan andere leeftijdsgenootjes ziet de Nederlander waar er ruimte ligt. Bovendien kan hij het ook technisch perfect uitvoeren. Toch komt er na bijna tien jaar ruis op de relatie. Simons merkt dat er in het tijdperk-Bartomeu amper jeugdspelers doorbreken en stelt zijn eigen progressie in vraag.

Later zou hij vertellen dat ze bij Barcelona de fitnesszaal mijden - een remmende factor voor iemand met zijn frêle lichaamsbouw die de absolute wereldtop ambieert.

Traantjes vloeien, maar in 2019 besluit Simons om zijn aflopende contract in Camp Nou niet te verlengen.

Mission impossible

Zijn volgende bestemming is dromerig, maar controversieel: het steenrijke Paris Saint-Germain FC.

Velen verwijten Simons en zijn beruchte makelaar Mino Raiola dat ze louter aan het geld denken. Zeker nadat is uitgelekt dat de middenvelder ruim het dubbele zal verdienen dan bij Barça.



Want doorbreken in Parijs? Het is op voorhand een mission impossible voor Simons, aangezien de kleedkamer van PSG bijna te klein wordt door het enorme aantal wereldsterren. Onder meer Neymar en Mbappé waren er al, zijn grote held Lionel Messi zou later volgen.

Simons is door de oneerlijke concurrentie veroordeeld tot speelminuten bij de U19 van PSG. Kenners halen dan graag aan dat de internethype rond de Nederlander te groot was. "Hij is niet gemaakt voor het fysieke profvoetbal", klonk het jaloers en met enige leedvermaak. Hoge bomen, weet u wel. Tijdens de zeldzame kansen bij de A-ploeg laat Simons nochtans goeie dingen zien. Ook in de Youth League schittert het toptalent - Club Brugge kan erover meespreken. Simons maakt stil progressie, maar beseft opnieuw: zijn ideale lanceerplatform ligt na Barcelona ook niet in Parijs. Weer moet het carrièreplan hertekend worden.

Real Deal

Dit keer valt de keuze niet op een grootstad of Europese topclub.



Simons kiest verrassend voor een terugkeer naar Nederland. Niet kampioen/talentenfabriek Ajax, maar wel PSV. Hij tekent een langdurige overeenkomst tot 2027. De criticasters duiken alweer op en noemen het een stap terug, de zelfbewuste Simons ziet het als een kans: “Ik ben 19 en op het punt gekomen dat ik me moet ontwikkelen. Ik wil minuten maken en me tonen op het hoogste niveau." Een gouden zet. Simons schiet bijna meteen als een raket omhoog in Eindhoven. Op zijn teller staan na 13 competitiewedstrijden 8 goals en 4 assists. Fenomenale statistieken. Dat het "maar" de Eredivisie is? Ook in de Europa League tegen Arsenal - competitieleider in Engeland - was de Nederlander niet af te stoppen.