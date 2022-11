Justine Henin: "We ontwikkelen geen kampioenen, daar moet keihard voor gewerkt worden"

"Kim Clijsters en ik hebben niveau zeer hoog getild"

David Goffin heeft hoogtes en laagtes gekend, maar is tijdens verschillende jaren blijven vechten om te proberen om het hoogste niveau te halen. "Als je kort bij de 10e plaats op de wereldranking bij de mannen staat, dan is dat buitengewoon."

Is er nog voldoende jong Belgische talent op te merken is op de internationale tennisvelden? "Er zijn verschillende speelsters en spelers van zeer hoog niveau", vertelt Justine Henin.

Voor toekomstig talent? "Het is deels afhankelijk van de clubs. Daar moeten ze beginnen op jonge leeftijd en er heel hard voor werken. Ik ben ervan overtuigd dat continue opleiding van trainers de sleutel tot succes is."



"We ontwikkelen ook geen kampioenen, daar moet hard voor gewerkt worden", vertelt ze voort. "Kim (Clijsters) en ik hadden ook zo'n bijzondere mentaliteit. We hadden ook geen angst om in het buitenland te zoeken wat er nog ontbrak."





"Er is genoeg talent in België, maar het is de taak van de speler die zijn of haar ambitie te voeden en te ontwikkelen. Het is het kind dat droomt en misschien op een dag het toelaat dat een team hem ergens kan brengen. Maar het is zeker moeilijk omdat te voorspellen", besluit Henin.