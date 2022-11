Ann-Sophie Mestach, ooit dé tennishoop, nu op WK padel: "Er zijn toen zaken gebeurd..."

In 2011 leek An-Sophie Mestach klaar voor een grote tenniscarrière op de WTA Tour, in 2022 maakte ze voor België het mooie weer op het WK padel. Dat ze als 19-jarige van haar coach moest breken met haar vriend, was het begin van het einde van haar tenniscarrière.

De 28-jarige An-Sophie Mestach greep vandaag met België nipt naast brons op het WK padel, maar bijna 12 jaar geleden leerde tennisminnend België haar kennen als het grootste Belgische tennistalent. In januari 2011 wint ze bij de junioren zowel het dubbelspel als het enkelspel op de Australian Open. Zo wordt Mestach nummer 1 op de wereldranglijst bij de junioren. Enkele jaren later haalt ze de top 100 op de WTA-ranglijst, maar de echte doorbraak komt er niet. Onder meer door blessures en omdat de goesting wegebt, bergt ze op haar 25e haar tennisracket op. In de podcast "Net niet" van Sporza- en MNM-presentatrice Astrid Demeure vertelde Mestach over haar tenniscarrière. Zo stond al vroeg in haar leven alles in het teken van tennis.

Ik zat als 14-jarige alleen op een luchthaven in Colombia met een paspoort en 100 dollar op zak. An-Sophie Mestach

"Als ik jaar of 7 was tenniste ik al bijna elke dag en zo werd het al heel snel serieus. Op 10-jarige leeftijd zat ik een week alleen en zonder coach in Frankrijk bij een gastgezin, terwijl ik geen woord Frans sprak. Dat is niet evident."

En het blijft niet bij Europa. "Toen ik 14 was heb ik 5 weken alleen mijn plan getrokken in Zuid-Amerika. Ik moest toen helemaal alleen een vlucht nemen van Ecuador naar Brussel met tussenstops in Colombia en Madrid."

"Ik zat daar dan alleen op een luchthaven in Colombia met een paspoort en 100 dollar op zak. Dan was het hopen dat er niets fout ging, nu vind ik het vreemd dat ze dat toegelaten hebben. Dat zijn avonturen waar ik veel uit geleerd heb, maar misschien heb ik niet echt een kindertijd gehad."

Coach besliste dat 19-jarige Mestach haar vriend niet mocht zien

Mestach werd niet gelukkig van het tennisbestaan. "Het is eenzaam, er is altijd veel druk van jezelf én je omkadering. De laatste 2 jaar van mijn tenniscarrière was ik niet gelukkig, mentaal was het een beetje op." Dat had meerdere oorzaken en een meningsverschil met haar coach lag aan de basis. "Ik had heel veel discussies met mijn coach over de relatie die ik toen had met mijn huidige vriend." De coach vond vriendjes helemaal niets. "Ik heb toen een ultimatum gehad. Ik had toen natuurlijk moeten zeggen dat ik dat niet pikte, maar ik was toen 19 jaar. Ik heb mijn vriend dan 2 maanden niet gezien of gehoord." Dat had een weerslag op haar mentale gezondheid en haar spel. "Ik was op de US open en ik kreeg geen bal bij elkaar geklopt, omdat ik ongelukkig was. Dat begreep mijn omkadering niet goed."

Er zijn toen zaken gebeurd... Ik heb hulp gezocht bij de sportpsycholoog, maar die was te nauw betrokken bij de trainers. Alles werd doorgegeven. An-Sophie Mestach

"Terug van de US Open heb ik de relatie dan weer opgepakt en de maanden daarna heb ik de pannen van het dak gespeeld. Plots stond ik ook in de top 100." Sportpsychologe Eline Berings heeft daar een verklaring voor: "Verliefdheid is de beste doping die er bestaat".

"Het is jammer dat het daar begonnen is met fout te lopen", zegt Mestach. "Er zijn toen zaken gebeurd... het is wat het is, je kunt dat niet terugdraaien." Mestach wou de problemen aankaarten met de hulp van de sportpsycholoog, maar dat mislukte. "Die sportpsycholoog was niet oké, maar die was te nauw betrokken bij de trainers. Alles werd doorgegeven en zo verlies je het vertrouwen."

Mestach kwam in een negatieve spiraal terecht, kreeg af te rekenen met blessures en financieel begon het ook te wegen. Op haar 25e stopte ze, maar in padel heeft ze nu een "tweede topsportcarrière". Met het Belgische vrouwenteam werd ze zaterdag 3e op het WK.

